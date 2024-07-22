Перед стартом в ЛЧ. Астон Вилла купила лидера Эвертона за 50 млн фунтов
Онана перебрался в бирмингемскую команду
Клуб АПЛ «Астон Вилла» объявил о подписании контракта с полузащитником «Эвертона» Амаду Онана. Трансфер оценивается в 50 миллионов фунтов.
Если учитывать бонусы за возможные хорошие выступления, то это будет рекордный трансфер в истории бирмингемского клуба. Бельгийский игрок подписал контракт на 5 лет.
22-летний Онана в минувшем сезоне был ключевым игроком ливерпульской команды. Центральный хавбек провел 37 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
«Астон Вилла» в новом сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
Aston Villa is delighted to announce the signing of Amadou Onana from Everton. ✍️— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 22, 2024
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