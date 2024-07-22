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  4. Перед стартом в ЛЧ. Астон Вилла купила лидера Эвертона за 50 млн фунтов
Англия
22 июля 2024, 17:50 | Обновлено 22 июля 2024, 17:51
908
0

Перед стартом в ЛЧ. Астон Вилла купила лидера Эвертона за 50 млн фунтов

Онана перебрался в бирмингемскую команду

22 июля 2024, 17:50 | Обновлено 22 июля 2024, 17:51
908
0
Перед стартом в ЛЧ. Астон Вилла купила лидера Эвертона за 50 млн фунтов
ФК Астон Вилла

Клуб АПЛ «Астон Вилла» объявил о подписании контракта с полузащитником «Эвертона» Амаду Онана. Трансфер оценивается в 50 миллионов фунтов.

Если учитывать бонусы за возможные хорошие выступления, то это будет рекордный трансфер в истории бирмингемского клуба. Бельгийский игрок подписал контракт на 5 лет.

22-летний Онана в минувшем сезоне был ключевым игроком ливерпульской команды. Центральный хавбек провел 37 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

«Астон Вилла» в новом сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

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Иван Зинченко Источник: ФК Астон Вилла
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