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Англия
19 июля 2024, 13:21 |
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0

Переговоры по смене владельца Эвертона провалились

Friedkin Group отказались от приобретения клуба

19 июля 2024, 13:21 |
98
0
Переговоры по смене владельца Эвертона провалились
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Виталия Миколенко, «Эвертон», официально сообщил о том, что переговоры с Friedkin Group по поводу продажи клуба не будут продолжены. Американские инвесторы отказались от идеи стать владельцами «ирисок».

По информации СМИ, причиной такого решения Дэна Фридкина стали опасения из-за больших долгов «Эвертона». Сейчас семья Фридкин уже владеет итальянской «Ромой».

Напомним, по ходу прошлого сезона АПЛ «Эвертон» дважды штрафовали за нарушение финансовых правил лиги.

Ранее Виталий Миколенко стал трансферной целью «Наполи».

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Эвертон Дэн Фридкин
Олег Дидух Источник: ФК Эвертон
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