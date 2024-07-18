Особое желание. Топ-тренер хочет видеть Миколенко в своей команде
Антонио Конте мечтает поработать с защитником «Эвертона»
Левый защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко является приоритетной трансферной целью «Наполи». Об этом сообщает британский Sky Sports.
По их информации, подписание Миколенко – особое желание главного тренера «Наполи» Антонио Конте. Новый коуч «Партенопеи» попросил усилить левый фланг обороны команды именно 25-летним украинцем.
Трансферная стоимость Миколенко сейчас оценивается в 28 миллионов евро. Ранее «Наполи» уже усилил левый фланг обороны Леонардо Спинаццолой, который был подписан на правах свободного агента.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Заглянем в «тугие кошельки» игроков, которых считают самыми зажиточными в игре № 1
Валерий Василенко – об «отходе» именитого тренера из львовского клуба