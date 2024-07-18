Особое желание. Топ-тренер хочет видеть Миколенко в своей команде

Левый защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко является приоритетной трансферной целью «Наполи». Об этом сообщает британский Sky Sports.

По их информации, подписание Миколенко – особое желание главного тренера «Наполи» Антонио Конте. Новый коуч «Партенопеи» попросил усилить левый фланг обороны команды именно 25-летним украинцем.

Трансферная стоимость Миколенко сейчас оценивается в 28 миллионов евро. Ранее «Наполи» уже усилил левый фланг обороны Леонардо Спинаццолой, который был подписан на правах свободного агента.