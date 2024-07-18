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Италия
18 июля 2024, 20:07 | Обновлено 18 июля 2024, 20:10
1340
0

Особое желание. Топ-тренер хочет видеть Миколенко в своей команде

Антонио Конте мечтает поработать с защитником «Эвертона»

18 июля 2024, 20:07 | Обновлено 18 июля 2024, 20:10
1340
0
Особое желание. Топ-тренер хочет видеть Миколенко в своей команде
УАФ. Виталий Миколенко

Левый защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко является приоритетной трансферной целью «Наполи». Об этом сообщает британский Sky Sports.

По их информации, подписание Миколенко – особое желание главного тренера «Наполи» Антонио Конте. Новый коуч «Партенопеи» попросил усилить левый фланг обороны команды именно 25-летним украинцем.

Трансферная стоимость Миколенко сейчас оценивается в 28 миллионов евро. Ранее «Наполи» уже усилил левый фланг обороны Леонардо Спинаццолой, который был подписан на правах свободного агента.

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Антонио Конте Леонардо Спинаццола Эвертон Наполи трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: Sky Sports
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