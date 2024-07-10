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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал экс-защитника Ромы
Италия
10 июля 2024, 14:46 |
340
2

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал экс-защитника Ромы

Леонардо Спинаццола перешел на правах свободного агента

10 июля 2024, 14:46 |
340
2
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал экс-защитника Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine

«Наполи» официально сообщил о подписании флангового защитника «Ромы» и бывшего игрока сборной Италии Леонардо Спинаццолы. Контракт с 31-летним футболистом рассчитан на два года – до лета 2026 года.

Спинаццола перешел в «Наполи» на правах свободного агента. Его контракт с «Ромой» истек в конце июня.

В сезоне 2023/2024 на счету Спинаццолы 1 гол и 4 ассиста в 36 матчах за «Рому» во всех турнирах. Он выступал за римский клуб с лета 2019 года.

Ранее «Наполи» отпустил в «Герту» Диего Демме.

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Леонардо Спинаццола Наполи свободный агент Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: ФК Наполи
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Saar
Рома лошара, раз відпустила такого гравця!
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DaVinci
В Італії якийсь прикол з цими вільними агентами. В кожному клубі іде до 5 чоловік, і практично кожний клуб підписує 2-3 гравця вільними агентами.
А тоді УЄФА їм санкції валить за махінації 
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