ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал экс-защитника Ромы

«Наполи» официально сообщил о подписании флангового защитника «Ромы» и бывшего игрока сборной Италии Леонардо Спинаццолы. Контракт с 31-летним футболистом рассчитан на два года – до лета 2026 года.

Спинаццола перешел в «Наполи» на правах свободного агента. Его контракт с «Ромой» истек в конце июня.

В сезоне 2023/2024 на счету Спинаццолы 1 гол и 4 ассиста в 36 матчах за «Рому» во всех турнирах. Он выступал за римский клуб с лета 2019 года.

Ранее «Наполи» отпустил в «Герту» Диего Демме.