Италия10 июля 2024, 14:46 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал экс-защитника Ромы
Леонардо Спинаццола перешел на правах свободного агента
10 июля 2024, 14:46 |
340
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«Наполи» официально сообщил о подписании флангового защитника «Ромы» и бывшего игрока сборной Италии Леонардо Спинаццолы. Контракт с 31-летним футболистом рассчитан на два года – до лета 2026 года.
Спинаццола перешел в «Наполи» на правах свободного агента. Его контракт с «Ромой» истек в конце июня.
В сезоне 2023/2024 на счету Спинаццолы 1 гол и 4 ассиста в 36 матчах за «Рому» во всех турнирах. Он выступал за римский клуб с лета 2019 года.
Ранее «Наполи» отпустил в «Герту» Диего Демме.
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