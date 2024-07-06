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Германия
06 июля 2024, 15:09 |
499
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Наполи вернулся в Германию

Диего Демме будет выступать за «Герту»

06 июля 2024, 15:09 |
499
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Наполи вернулся в Германию
ФК Герта. Диего Демме

Берлинская «Герта» официально сообщила о подписании опорного полузащитника Диего Демме. Контракт с 32-летним хавбеком рассчитан на два года – до лета 2026 года.

Демме перешел в «Герту» на правах свободного агента. Его контракт с «Наполи» истек в конце июня.

Демме возвращается в Германию после более чем 4-летнего перерыва. Ранее он выступал за «Арминию», «Падерборн» и «РБ Лейпциг». Провел 1 матч в составе сборной Германии.

Напомним, «Герта» по итогам прошлого сезона заняла девятое место во второй немецкой Бундеслиге.

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Олег Дидух Источник: ФК Герта
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