ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Наполи вернулся в Германию

Берлинская «Герта» официально сообщила о подписании опорного полузащитника Диего Демме. Контракт с 32-летним хавбеком рассчитан на два года – до лета 2026 года.

Демме перешел в «Герту» на правах свободного агента. Его контракт с «Наполи» истек в конце июня.

Демме возвращается в Германию после более чем 4-летнего перерыва. Ранее он выступал за «Арминию», «Падерборн» и «РБ Лейпциг». Провел 1 матч в составе сборной Германии.

Напомним, «Герта» по итогам прошлого сезона заняла девятое место во второй немецкой Бундеслиге.