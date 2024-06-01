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  4. Сделка по продаже Эвертона провалилась. Что будет с клубом дальше?
Англия
01 июня 2024, 13:13 |
530
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Сделка по продаже Эвертона провалилась. Что будет с клубом дальше?

У команды Миколенко пока не будет новых владельцев

01 июня 2024, 13:13 |
530
0
Сделка по продаже Эвертона провалилась. Что будет с клубом дальше?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Представитель АПЛ «Эвертон» подтвердил, что сделка по продаже клуба американской компании 777 Partners провалилась. Договор был подписан еще в сентябре, а у компании было время до 1 июня, чтобы перевести деньги и закрыть покупку.

Однако 777 Partners не сумели найти средства, поэтому «Эвертон» на этот момент остается у Фархада Мошири, который владеет клубом с 2016 года.

На официальном сайте клуб сообщил, что продолжит функционировать в обычном режиме и снова займется поисками нового владельца.

Команда, за которую выступает украинский защитник Виталий Миколенко, завершила сезон на 15-й позиции и избежала вылета.

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Эвертон Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: BBC
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