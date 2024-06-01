Сделка по продаже Эвертона провалилась. Что будет с клубом дальше?

Представитель АПЛ «Эвертон» подтвердил, что сделка по продаже клуба американской компании 777 Partners провалилась. Договор был подписан еще в сентябре, а у компании было время до 1 июня, чтобы перевести деньги и закрыть покупку.

Однако 777 Partners не сумели найти средства, поэтому «Эвертон» на этот момент остается у Фархада Мошири, который владеет клубом с 2016 года.

На официальном сайте клуб сообщил, что продолжит функционировать в обычном режиме и снова займется поисками нового владельца.

Команда, за которую выступает украинский защитник Виталий Миколенко, завершила сезон на 15-й позиции и избежала вылета.