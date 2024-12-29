Его цена – 75 млн евро. Гранды АПЛ нацелились на одноклубника Миколенко

Защитник английского «Эвертона» Джарред Брантуэйт может сменить клуб во время зимнего трансферного окна. Несколько именитых грандов Премьер-лиги готовы подписать 22-летнего футболиста.

Центральный защитник «ирисок» разочарован тем фактом, что еще не получил от руководства предложения о продлении контракта. Брантуэйт получает одну из самых низких зарплат в команде и хотел бы пересмотреть условия текущего договора.

«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за ситуацией вокруг игрока и готовы осуществить трансфер в ближайшее время. Сообщается, что «Эвертон» готов отпустить своего футболиста и уже назначил цену на него – 75 млн евро. Английские гранды не собираются платить такие деньги и готовы выложить около 50 млн евро.

В этом сезоне Джарред провел за «ирисок» 10 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Его контракт действует до лета 2027 года. Ориентировочная трансферная стоимость Брантуэйта составляет 42 млн евро (по версии портала Transfermarkt).

В «Эвертоне» выступает украинский защитник Виталий Миколенко, которого ранее критиковали собственные болельщики.