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  4. «Снова был полным отстоем!». Фаны про игру Миколенко в матче Сити – Эвертон
Англия
26 декабря 2024, 22:25 |
1495
4

«Снова был полным отстоем!». Фаны про игру Миколенко в матче Сити – Эвертон

Манчестер Сити сыграл с Эвертоном вничью со счетом 1:1. Миколенко привез пенальти

26 декабря 2024, 22:25 |
1495
4
«Снова был полным отстоем!». Фаны про игру Миколенко в матче Сити – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря в 18-м туре Английськой Премьер-лиги «Манчестер Сити» принял дома «Эвертон».

Миколенко привез пенальти, получил желтую карточку, но в итоге сыграл хорошо в обороне. Игра завершилась вничью 1:1. Это уже третья подряд ничья для «Эвертона».

После матча «Манчестер Сити» против «Эвертона» болельщики начали критиковать уровень игры Виталия Миколенко в Премьер-лиге.

BlueNose Chris: «Шеймус Коулмен был великолепен сегодня. Янга переведут на левый фланг, чтобы заменить ужасного Миколенка, а Коулмен/Паттерсон вернулись на правый фланг перед матчем против «Форест».

BarryFergEFC: «Да, с Миколенко это тоже немного загадочно, но он хорошо сыграл в последние 30 минут».

NorCalToffee: «Честно говоря, мне все равно, кто будет в следующем стартовом составе, главное, чтобы там не было Харрисона и Миколенка».

Daniel Cullington: «Трое игроков сегодня полный отстой: Калверт-Льюин, Миколенко и Харрисон. Шон Дайч не заметил бы даже явную плохую игру, если бы она была перед ним. Он возможно делает свою работу в защите, но что касается остального, полузащиты и атаки – это катастрофа, как и некоторые игроки. Чем быстрее откроется январское окно, тем лучше».

Silva 21: «Как Миколенко не получил вторую желтую карточку за этот фол?».

Jake Crawford: «Миколенко и Харрисону нужны замены в трансферное окно».

Efcmidd13: «Худшие игроки Премьер-лиги: 1. Харрисон. 2. Миколенко».

Ady E: «Наверное, я один так думаю, но Миколенко сегодня был хорош. Заглушил вингера, и это не было фолом для пенальти».

Brad: «Жаль Ндиайе, что ему приходится играть рядом с Виталием Миколенко».

MH: «Миколенко снова был полным отстоем!».

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Виталий Миколенко Манчестер Сити - Эвертон Манчестер Сити Эвертон Английская Премьер-лига Шеймус Коулмен Доминик Калверт-Льюин Джек Харрисон Шон Дайч Илиман Ндиайе реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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Комментарии 4
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easterly
І там кроти відписуються? З яким смаком спорт.уа цитує цей відстой)
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+5
Sergio
рівень журна*люхи "а на заборі написано *уй"
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+3
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PUMA
Вот она нейтральная журналистика   бля у вас редактор случайно не Ukraine?
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+1
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