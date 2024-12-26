«Снова был полным отстоем!». Фаны про игру Миколенко в матче Сити – Эвертон

26 декабря в 18-м туре Английськой Премьер-лиги «Манчестер Сити» принял дома «Эвертон».

Миколенко привез пенальти, получил желтую карточку, но в итоге сыграл хорошо в обороне. Игра завершилась вничью 1:1. Это уже третья подряд ничья для «Эвертона».

После матча «Манчестер Сити» против «Эвертона» болельщики начали критиковать уровень игры Виталия Миколенко в Премьер-лиге.

BlueNose Chris: «Шеймус Коулмен был великолепен сегодня. Янга переведут на левый фланг, чтобы заменить ужасного Миколенка, а Коулмен/Паттерсон вернулись на правый фланг перед матчем против «Форест».

BarryFergEFC: «Да, с Миколенко это тоже немного загадочно, но он хорошо сыграл в последние 30 минут».

NorCalToffee: «Честно говоря, мне все равно, кто будет в следующем стартовом составе, главное, чтобы там не было Харрисона и Миколенка».

Daniel Cullington: «Трое игроков сегодня полный отстой: Калверт-Льюин, Миколенко и Харрисон. Шон Дайч не заметил бы даже явную плохую игру, если бы она была перед ним. Он возможно делает свою работу в защите, но что касается остального, полузащиты и атаки – это катастрофа, как и некоторые игроки. Чем быстрее откроется январское окно, тем лучше».

Silva 21: «Как Миколенко не получил вторую желтую карточку за этот фол?».

Jake Crawford: «Миколенко и Харрисону нужны замены в трансферное окно».

Efcmidd13: «Худшие игроки Премьер-лиги: 1. Харрисон. 2. Миколенко».

Ady E: «Наверное, я один так думаю, но Миколенко сегодня был хорош. Заглушил вингера, и это не было фолом для пенальти».

Brad: «Жаль Ндиайе, что ему приходится играть рядом с Виталием Миколенко».

MH: «Миколенко снова был полным отстоем!».