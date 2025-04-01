В сегодняшнем видео главные новости спорта за последние дни. Форвард сборной Украины установил клубный рекорд, УАФ заинтересована в натурализации бразильца Шахтера, Хаби Алонсо определился со своим будущим, Александр Усик неожиданно анонсировал возможный бой с Джейком Полом.

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ВИДЕО. УАФ планирует натурализовать Педриньо, рекорд Яремчука, Усик в ММА