Другие новости01 апреля 2025, 12:42 |
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ВИДЕО. УАФ планирует натурализовать Педриньо, рекорд Яремчука, Усик в ММА
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua
01 апреля 2025, 12:42 |
123
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В сегодняшнем видео главные новости спорта за последние дни. Форвард сборной Украины установил клубный рекорд, УАФ заинтересована в натурализации бразильца Шахтера, Хаби Алонсо определился со своим будущим, Александр Усик неожиданно анонсировал возможный бой с Джейком Полом.
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua!
ВИДЕО. УАФ планирует натурализовать Педриньо, рекорд Яремчука, Усик в ММА
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