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01 апреля 2025, 12:42 |
123
0

ВИДЕО. УАФ планирует натурализовать Педриньо, рекорд Яремчука, Усик в ММА

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

01 апреля 2025, 12:42 |
123
0
ВИДЕО. УАФ планирует натурализовать Педриньо, рекорд Яремчука, Усик в ММА
Коллаж Sport.ua

В сегодняшнем видео главные новости спорта за последние дни. Форвард сборной Украины установил клубный рекорд, УАФ заинтересована в натурализации бразильца Шахтера, Хаби Алонсо определился со своим будущим, Александр Усик неожиданно анонсировал возможный бой с Джейком Полом.

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ВИДЕО. УАФ планирует натурализовать Педриньо, рекорд Яремчука, Усик в ММА

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Стало известно, рассматривают ли в УАФ возможность натурализации Педриньо
Полузащитника Шахтера Педриньо хотят натурализовать. Реакция фанов
Александр Усик MMA Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Панатинаикос рекорд чемпионат Греции по футболу видео
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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