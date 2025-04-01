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  4. Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Италия
01 апреля 2025, 12:14 |
2085
2

Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика

Артем останется в Риме

01 апреля 2025, 12:14 |
2085
2
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская «Рома» не намерена продавать украинского форварда Артема Довбика летом, сообщает romaforever.it.

Источник отмечает, что в текущем сезоне 27-летний нападающий является одним из лучших игроков в команде, что подтверждает статистика. Голы украинца принесли «волкам» сразу 15 очков в Серии А.

Сейчас «Роме» не рассматривает вариант с расставанием с Артемом, а наоборот – ищет ему качественного партнера в линию нападения.

В текущем сезоне Довбик провел за «Рому» 39 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи. Римский клуб набрал 52 балла и занимает шестую позицию в турнирной таблице Серии А.

Ранее в Италии сообщили, что защитник «Ромы» Джанлука Манчини сказал Довбику после его победного гола.

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Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Умник
Не, продадут))))
Чувак с травмой в 1 сезон забивает 16 голов. Есть сильный конкурет Шомуродов тоже забивает.
Плюс Дибала.
Отличный сезон для Артема
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0
Alfred
Молодець Артем👏
Треба було лише трохи часу, зараз він вже адаптувався. Завоював прихільність багатьох вболівальників, зіграв на відмінно у деяких ключових матчах. Продовжуй в тому ж дусі. 
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0
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