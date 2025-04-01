Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика

Итальянская «Рома» не намерена продавать украинского форварда Артема Довбика летом, сообщает romaforever.it.

Источник отмечает, что в текущем сезоне 27-летний нападающий является одним из лучших игроков в команде, что подтверждает статистика. Голы украинца принесли «волкам» сразу 15 очков в Серии А.

Сейчас «Роме» не рассматривает вариант с расставанием с Артемом, а наоборот – ищет ему качественного партнера в линию нападения.

В текущем сезоне Довбик провел за «Рому» 39 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи. Римский клуб набрал 52 балла и занимает шестую позицию в турнирной таблице Серии А.

Ранее в Италии сообщили, что защитник «Ромы» Джанлука Манчини сказал Довбику после его победного гола.