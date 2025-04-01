Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Артем останется в Риме
Итальянская «Рома» не намерена продавать украинского форварда Артема Довбика летом, сообщает romaforever.it.
Источник отмечает, что в текущем сезоне 27-летний нападающий является одним из лучших игроков в команде, что подтверждает статистика. Голы украинца принесли «волкам» сразу 15 очков в Серии А.
Сейчас «Роме» не рассматривает вариант с расставанием с Артемом, а наоборот – ищет ему качественного партнера в линию нападения.
В текущем сезоне Довбик провел за «Рому» 39 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи. Римский клуб набрал 52 балла и занимает шестую позицию в турнирной таблице Серии А.
Ранее в Италии сообщили, что защитник «Ромы» Джанлука Манчини сказал Довбику после его победного гола.
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Чувак с травмой в 1 сезон забивает 16 голов. Есть сильный конкурет Шомуродов тоже забивает.
Плюс Дибала.
Отличный сезон для Артема
Треба було лише трохи часу, зараз він вже адаптувався. Завоював прихільність багатьох вболівальників, зіграв на відмінно у деяких ключових матчах. Продовжуй в тому ж дусі.