Соблазнительные предложения. Лидер Реала может покинуть клуб

Немецкий центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может покинуть королевский клуб летом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 32-летний футболист счастлив в команде, но его уход нельзя исключать на фоне соблазнительных предложений из Саудовской Аравии и слухов об интересе «сливочных» к Дину Хейсену из «Борнмута».

В сезоне 2024/25 Антонио Рюдигер провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллионов евро.