Испания01 апреля 2025, 20:41 | Обновлено 01 апреля 2025, 20:42
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Соблазнительные предложения. Лидер Реала может покинуть клуб
У Антонио Рюдигера есть шанс перебраться в Саудовскую Аравию
01 апреля 2025, 20:41 | Обновлено 01 апреля 2025, 20:42
1423
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Немецкий центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может покинуть королевский клуб летом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, 32-летний футболист счастлив в команде, но его уход нельзя исключать на фоне соблазнительных предложений из Саудовской Аравии и слухов об интересе «сливочных» к Дину Хейсену из «Борнмута».
В сезоне 2024/25 Антонио Рюдигер провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллионов евро.
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думаю ще рано, ще пару сезончиків може побігати в Реалі
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