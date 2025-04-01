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Испания
01 апреля 2025, 20:41 | Обновлено 01 апреля 2025, 20:42
1423
1

Соблазнительные предложения. Лидер Реала может покинуть клуб

У Антонио Рюдигера есть шанс перебраться в Саудовскую Аравию

01 апреля 2025, 20:41 | Обновлено 01 апреля 2025, 20:42
1423
1
Соблазнительные предложения. Лидер Реала может покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Немецкий центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может покинуть королевский клуб летом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 32-летний футболист счастлив в команде, но его уход нельзя исключать на фоне соблазнительных предложений из Саудовской Аравии и слухов об интересе «сливочных» к Дину Хейсену из «Борнмута».

В сезоне 2024/25 Антонио Рюдигер провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллионов евро.

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Антонио Рюдигер Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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Prokop_Andriy
думаю ще рано, ще пару сезончиків може побігати в Реалі
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