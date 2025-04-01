В АПЛ введут полуавтоматическую систему определения офсайда
Она начнет действовать с 12 апреля
В Английской Премьер-лиге будет введена полуавтоматическая система определения офсайда, сообщают официальные социальные сети чемпионата.
Она начнет действовать с 12 апреля.
«Технология полуавтоматического офсайда обеспечит более эффективное размещение виртуальной линии офсайда, основанное на оптическом отслеживании игроков, и создаст виртуальную графику, чтобы обеспечить болельщикам улучшенные впечатления от игры на стадионе и трансляций.
Использование полуавтоматической технологии определения офсайда не меняет точность принятия решений, но повышает скорость, эффективность и последовательность процесса» – комментарий от АПЛ.
Данную систему тестировали в некоторых матчах чемпионата и в Кубке Англии.
Ранее сообщалось о том, что известно, где Салах продолжит карьеру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Француз считает, что Стивен Джеррард заслужил награду
Дерек нацелен на бой с Дюбуа