Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В АПЛ введут полуавтоматическую систему определения офсайда
Англия
01 апреля 2025, 19:55 | Обновлено 01 апреля 2025, 19:56
379
0

В АПЛ введут полуавтоматическую систему определения офсайда

Она начнет действовать с 12 апреля

01 апреля 2025, 19:55 | Обновлено 01 апреля 2025, 19:56
379
0
В АПЛ введут полуавтоматическую систему определения офсайда
АПЛ

В Английской Премьер-лиге будет введена полуавтоматическая система определения офсайда, сообщают официальные социальные сети чемпионата.

Она начнет действовать с 12 апреля.

«Технология полуавтоматического офсайда обеспечит более эффективное размещение виртуальной линии офсайда, основанное на оптическом отслеживании игроков, и создаст виртуальную графику, чтобы обеспечить болельщикам улучшенные впечатления от игры на стадионе и трансляций.

Использование полуавтоматической технологии определения офсайда не меняет точность принятия решений, но повышает скорость, эффективность и последовательность процесса» – комментарий от АПЛ.

Данную систему тестировали в некоторых матчах чемпионата и в Кубке Англии.

Ранее сообщалось о том, что известно, где Салах продолжит карьеру.

По теме:
Есть ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Фулхэм
Есть уверенность. Известно, где Салах продолжит карьеру
Ливерпуль – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу VAR
Даниил Кирияка Источник: Premier League
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
Футбол | 01 апреля 2025, 00:30 2
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»

Француз считает, что Стивен Джеррард заслужил награду

Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Бокс | 01 апреля 2025, 08:22 1
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»
Дерек ЧИСОРА: «Усик не сможет это сделать»

Дерек нацелен на бой с Дюбуа

Впервые за шесть месяцев. Лидер Барселоны вернулся к тренировкам
Футбол | 01.04.2025, 20:10
Впервые за шесть месяцев. Лидер Барселоны вернулся к тренировкам
Впервые за шесть месяцев. Лидер Барселоны вернулся к тренировкам
9 лет, ЛЧ и первый еврокубковый трофей. Топ-тренер покидает Аталанту
Футбол | 01.04.2025, 17:37
9 лет, ЛЧ и первый еврокубковый трофей. Топ-тренер покидает Аталанту
9 лет, ЛЧ и первый еврокубковый трофей. Топ-тренер покидает Аталанту
Гаэль МОНФИС: «Если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру»
Теннис | 31.03.2025, 21:23
Гаэль МОНФИС: «Если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру»
Гаэль МОНФИС: «Если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
31.03.2025, 11:47
Биатлон
Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб
Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб
31.03.2025, 01:00 1
Футбол
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
31.03.2025, 13:52 10
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
31.03.2025, 09:04 6
Футбол
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
30.03.2025, 17:18 19
Футбол
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
01.04.2025, 07:48 29
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
01.04.2025, 08:54 5
Бокс
Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
31.03.2025, 05:55 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем