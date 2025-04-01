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  4. Есть ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Фулхэм
Англия
01 апреля 2025, 20:32 |
1214
0

Есть ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Фулхэм

Матч 30-го тура АПЛ начнется в 21:45 по киевскому времени

01 апреля 2025, 20:32 |
1214
0
Есть ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Фулхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Во вторник, 1 апреля, пройдет матч 30-го тура Английской премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Фулхэмом».

Встречу примет Эмирейтс в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Арсенал» – «Фулхэм»:

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Фулхэм Арсенал - Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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