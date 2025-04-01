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Кубок Украины
Верес
02.04.2025 18:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
01 апреля 2025, 20:28 | Обновлено 01 апреля 2025, 20:30
359
1

Верес – Полесье. 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Украины пройдет 2 апреля, начало в 18:00

01 апреля 2025, 20:28 | Обновлено 01 апреля 2025, 20:30
359
1
Верес – Полесье. 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес

2 апреля в 18:00 начнется матч четвертьфинала Кубка Украины по футболу между Вересом и Полесьем.

Недавно команды сыграли между собой в чемпионате Украины, а Верес неожиданно легко разгромил соперника со счетом 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на Youtube канале Вереса, однако матч будет доступен только тем, кто оформит спонсорскую поддержку (35 гривен).

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T-800
за народный клуб! Прости, Динамо!!!
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