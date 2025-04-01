Верес – Полесье. 1/4 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Кубка Украины пройдет 2 апреля, начало в 18:00
2 апреля в 18:00 начнется матч четвертьфинала Кубка Украины по футболу между Вересом и Полесьем.
Недавно команды сыграли между собой в чемпионате Украины, а Верес неожиданно легко разгромил соперника со счетом 5:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на Youtube канале Вереса, однако матч будет доступен только тем, кто оформит спонсорскую поддержку (35 гривен).
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