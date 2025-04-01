В четвертьфинале Кубка Украины сезона 2024-2025, в среду, 2 апреля, в Ровно встретятся «Верес» и «Полесье». Обе команды, меньше месяца назад сыгравшие поединок в рамках чемпионата, теперь будут противостоять друг другу в Кубке Украины, где будут выяснять, кто из них достоин играть в полуфинале.

Верес

Не прошло и месяца с того момента, как «Верес» и «Полесье» встретились между собой в рамках УПЛ, где подопечные Шандрука нанесли сокрушительное поражение житомирянам и стали первой командой, которая смогла забить «волкам» 5 мячей за один матч. После этого поединка ровенчане ушли на перерыв, а затем не смогли обыграть одного из аутсайдеров чемпионата «Ингулец», сыграв вничью 0:0. Как показывают результаты, «Вересу» удается проявлять себя против команд, которые позволяют играть в футбол, а не закрываются.

Теперь дошла очередь до Кубка Украины, где команду Шандрука снова ждет матч против «Полесья». Что интересно, ровенчане уже дважды под руководством Юрия Вирта (в сезонах 2017/2018 и 2020/2021) доходили до четвертьфинала кубка, но в полуфинале играли еще в далеком 1994 году. А в этом розыгрыше Кубка «Верес» разгромил харьковский «Металлист 1925» (4:0) и в сложной дуэли дожал «Оболонь» (2:1). Поэтому сейчас «Верес» имеет прекрасную возможность не только выбить из турнира одного из лидеров УПЛ, но и написать новую страницу истории команды.

Полесье

Тот матч против «Вереса» будет сниться команде Ашура в самых страшных снах: именно 11 марта 2025 года «Полесье» потерпело самое крупное поражение в своей истории и впервые с момента создания пропустило 5 мячей в официальных поединках. Конечно, неприятно завершать матчи именно с таким счетом, но что поделаешь. Однако, после игры с «Вересом» «волки» смогли одолеть ЛНЗ и сейчас готовятся к кубковому поединку в Ровно, где «Полесью» придется играть только на победу.

В этом розыгрыше турнира «волки» в непростом поединке оставили вне Кубка «Кривбасс» и сейчас будут пытаться добраться до полуфинала. В прошлом сезоне «Полесье» было в шаге от попадания в финал, но досадное поражение полтавской «Ворскле» все испортило. Теперь же команда Ашура захочет стать полуфиналистом Кубка Украины, но для этого нужно обыгрывать «Верес», который в последнем матче шокировал житомирян.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 19 поединков. 11 матчей завершились победой «Вереса», 6 побед на счету «Полесья» и два раза между командами был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 26:17 в пользу «Вереса». В рамках УПЛ обе команды обменялись победами. В первом круге «волки» одержали победу со счетом 2:1. На гол Николая Гайдучика житомиряне ответили результативными ударами Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко. Во втором круге викторию уже праздновали ровенчане, разгромив своего соперника со счетом 5:1. У «Вереса» голы забивали Руслан Степанюк (дубль), Виталий Дахновский, Николай Гайдучик и Евгений Шевченко, а у «Полесья» – Факундо Батиста. В рамках Кубка Украины между собой команды еще не встречались.

Прогноз на противостояние

«Верес» впервые за 4 года смог добраться до четвертьфинальной стадии турнира и будет стремиться наконец-то оформить выход в полуфинал, в то время как «Полесье» тоже не менее важно будет пройти дальше и побороться за трофей. А учитывая, что почти месяц назад «волки» разгромно проиграли своему оппоненту в УПЛ, безусловно, Ашур вместе со своей стаей захочет взять реванш в Ровно. Учитывая, что обеим командам некуда отступать, не исключено, что в противостоянии будет преобладать открытый футбол, где логичным прогнозом будет обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

«Верес»: Кожухарь, Шевченко, Гончаренко, Вовченко, Протасевич, Шарай, Харатин, Кучеров, Дахновский, Степанюк, Годя

«Полесье»: Кудрик, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе, Бабенко, Андриевский, Леднев, Гуцуляк, Назаренко, Бристрич

Прогноз Sport.ua Верес Полесье Обе команды забьют (да) 2.06 Сделать ставку

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