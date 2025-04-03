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Кубок Украины
Верес
02.04.2025 18:00 – FT 0 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
03 апреля 2025, 08:49 |
218
0

АШУР: «Мы прошли в полуфинал. Игра против Вереса не была идеальной»

Имад пообщался с журналистами после матча против «Вереса»

03 апреля 2025, 08:49 |
218
0
АШУР: «Мы прошли в полуфинал. Игра против Вереса не была идеальной»
НК Верес. Имад Ашур

Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур поделился эмоциями после победы над ровным «Вереском» в 1/4 финала Кубка Украины.

– Мы прошли в полуфинал. Это хорошо. Нужно отдать должное обеим командам – сегодня на поле была ужасно ожесточенная борьба. Иногда игроки даже слишком давали волю эмоциям. Радуемся, что результат – в нашу пользу.

Мы предполагали, что план на игру у Вереса будет именно таким, каким он был три недели назад. Сделали выводы после поражения в Ровно в матче чемпионата. Эти изменения дали результат. Не сразу, потому что до перерыва мы очень много времени потратили на то, чтобы нивелировать те проблемы, с которыми мы столкнулись в предыдущей игре. Затем успокоились, забрали инициативу и заставляли соперника ошибаться. Во вторых – у нас было желание сразиться в каждом эпизоде ​​на поле и вне поля. За это спасибо всем, кто вышел на поле и понимал вес этого поединка для нас.

Это не идеальная игра, но идеальных матчей не бывает в принципе.

Гол Факундо Батисты? Мы знаем, за какие качества пригласили его к себе. Слышал, что болельщики в его родной стране требуют его появления в сборной. Я лично убежден, что он будет давать результат. Он забивает голы. И он все-таки адаптируется к нашим требованиям. Очень качественно играет с мячом и в выборе позиции. Мы с его трансфером точно угадали.

Ранее определились все полуфиналисты нынешнего розыгрыша Кубка Украины.

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Имад Ашур Украинская Премьер-лига Кубок Украины по футболу Полесье Житомир Верес Ровно Полесье - Верес пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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