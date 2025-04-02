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  4. Верес – Полесье – 0:1. Гол на 93 минуте. Видео и обзор матча Кубка Украины
Кубок Украины
Верес
02.04.2025 18:00 – FT 0 : 1
Полесье
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Кубок Украины
02 апреля 2025, 22:10 | Обновлено 02 апреля 2025, 22:15
189
0

Верес – Полесье – 0:1. Гол на 93 минуте. Видео и обзор матча Кубка Украины

Полесье вышло в полуфинал Кубка Украины

02 апреля 2025, 22:10 | Обновлено 02 апреля 2025, 22:15
189
0
Верес – Полесье – 0:1. Гол на 93 минуте. Видео и обзор матча Кубка Украины
ФК Полесье

Полесье в матче четвертьфинала Кубка Украины обыграло Верес со счетом 1:0 и вышло в полуфинал турнира. Единственный гол забил форвард Факундо Батиста.

Игрок отметился точным ударом на старте первого дополнительного тайма после того, как основное время завершилось без голов.

В полуфинал Кубка Украины вышли Буковина, Динамо, Шахтер и Полесье.

Кубок Украины. Четвертьфинал

Верес – Полесье 0:1
Гол: Батиста, 93

Верес – Полесье 0:1. Гол Факундо Бастисты

Обзор будет добавлен позже

События матча

93’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Батиста (Полесье).
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Кубок Украины по футболу Верес Ровно Полесье Житомир Верес - Полесье видео голов и обзор Факундо Батиста
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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