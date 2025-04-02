Полесье в матче четвертьфинала Кубка Украины обыграло Верес со счетом 1:0 и вышло в полуфинал турнира. Единственный гол забил форвард Факундо Батиста.

Игрок отметился точным ударом на старте первого дополнительного тайма после того, как основное время завершилось без голов.

В полуфинал Кубка Украины вышли Буковина, Динамо, Шахтер и Полесье.

Кубок Украины. Четвертьфинал

Верес – Полесье 0:1

Гол: Батиста, 93

Верес – Полесье 0:1. Гол Факундо Бастисты

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