Кубок Украины02 апреля 2025, 22:10 | Обновлено 02 апреля 2025, 22:15
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Верес – Полесье – 0:1. Гол на 93 минуте. Видео и обзор матча Кубка Украины
Полесье вышло в полуфинал Кубка Украины
02 апреля 2025, 22:10 | Обновлено 02 апреля 2025, 22:15
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Полесье в матче четвертьфинала Кубка Украины обыграло Верес со счетом 1:0 и вышло в полуфинал турнира. Единственный гол забил форвард Факундо Батиста.
Игрок отметился точным ударом на старте первого дополнительного тайма после того, как основное время завершилось без голов.
В полуфинал Кубка Украины вышли Буковина, Динамо, Шахтер и Полесье.
Кубок Украины. Четвертьфинал
Верес – Полесье 0:1
Гол: Батиста, 93
Верес – Полесье 0:1. Гол Факундо Бастисты
Обзор будет добавлен позже
События матча
93’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Батиста (Полесье).
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