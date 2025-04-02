Полесье выбило Верес и вышло в полуфинал Кубка Украины

Состоялся матч четвертьфинала Кубка Украины между Вересом и Полесьем.

Напряженная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Полесья, которое выиграл благодаря голу Факундо Батисты на старте первого дополнительного тайма.

Основное время завершилось без голов.

У Вереса было несколько отличных возможностей забить в первом тайме, но Степанюк, Гайдучик и Дахновский свои шансы не использовали. Гости действовали осторожно и почти без остроты у ворот противника. Отметим, что недавно Верес в матче УПЛ разгромил соперника с результатом 5:1.

Во втором тайме активизировались Гуцуляк и Назаренко, но Верес сдержал игроков сборной Украины.

Ранее в полуфинал вышли Буковина, Шахтер и Динамо. Жеребьевка 1/2 финала состоится 3 апреля.

Кубок Украины. Четвертьфинал

Верес – Полесье 0:1

Гол: Батиста, 93

Верес (стартовые составы): Кожухар, Куцияя, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Харатин, Луан, Дахновский, Гайдучик, Степанюк

Полесье (стартовые составы): Кудрик, Майсурадзе, Виале, Чоботенко, Михайличенко, Бабенко, Сарапий, Крушинский, Гуцуляк, Назаренко, Батиста