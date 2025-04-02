Полесье выбило Верес и вышло в полуфинал Кубка Украины
Единственный гол забил Батиста
Состоялся матч четвертьфинала Кубка Украины между Вересом и Полесьем.
Напряженная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Полесья, которое выиграл благодаря голу Факундо Батисты на старте первого дополнительного тайма.
Основное время завершилось без голов.
У Вереса было несколько отличных возможностей забить в первом тайме, но Степанюк, Гайдучик и Дахновский свои шансы не использовали. Гости действовали осторожно и почти без остроты у ворот противника. Отметим, что недавно Верес в матче УПЛ разгромил соперника с результатом 5:1.
Во втором тайме активизировались Гуцуляк и Назаренко, но Верес сдержал игроков сборной Украины.
Ранее в полуфинал вышли Буковина, Шахтер и Динамо. Жеребьевка 1/2 финала состоится 3 апреля.
Кубок Украины. Четвертьфинал
Верес – Полесье 0:1
Гол: Батиста, 93
Верес (стартовые составы): Кожухар, Куцияя, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Харатин, Луан, Дахновский, Гайдучик, Степанюк
Полесье (стартовые составы): Кудрик, Майсурадзе, Виале, Чоботенко, Михайличенко, Бабенко, Сарапий, Крушинский, Гуцуляк, Назаренко, Батиста
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