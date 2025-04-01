Впервые за шесть месяцев. Лидер Барселоны вернулся к тренировкам

Основной вратарь Барселоны Мар-Андре тер Штеген в сентябре перенес операцию после серьезной травмы колена и только сейчас сумел вернуться к тренировкам.

Ожидалось, что игрок выбыл до конца сезона, но немец еще надеется сыграть в нынешнем чемпионате.

«Я вернулся к тренировкам и очень голоден к тому, чтобы скоро вернуться в игру. Пропустил шесть месяцев, но сейчас чувствую себя великолепно, у меня много энергии».

«Я не знаю, когда точно смогу играть, но тренер сам решит, когда выпустить меня в составе», – сказал тер Штеген.

В отсутствие тер Штегена основным вратарем стал Войцех Щенсны.