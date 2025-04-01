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Испания
01 апреля 2025, 20:10 | Обновлено 01 апреля 2025, 20:11
412
0

Впервые за шесть месяцев. Лидер Барселоны вернулся к тренировкам

Тер Штеген еще надеется сыграть в этом сезоне

01 апреля 2025, 20:10 | Обновлено 01 апреля 2025, 20:11
412
0
Впервые за шесть месяцев. Лидер Барселоны вернулся к тренировкам
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Основной вратарь Барселоны Мар-Андре тер Штеген в сентябре перенес операцию после серьезной травмы колена и только сейчас сумел вернуться к тренировкам.

Ожидалось, что игрок выбыл до конца сезона, но немец еще надеется сыграть в нынешнем чемпионате.

«Я вернулся к тренировкам и очень голоден к тому, чтобы скоро вернуться в игру. Пропустил шесть месяцев, но сейчас чувствую себя великолепно, у меня много энергии».

«Я не знаю, когда точно смогу играть, но тренер сам решит, когда выпустить меня в составе», – сказал тер Штеген.

В отсутствие тер Штегена основным вратарем стал Войцех Щенсны.

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Барселона Марк-Андре тер Штеген Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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