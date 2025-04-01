Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026

Кому-то это может показаться сюрреализмом, но истина такова, что прямо сейчас архипелаг, расположенный в Тихом океане, население которого едва превышает 275 тысяч человек и который даже не является политически независимым, находится в двух матчах от квалификации на чемпионат мира по футболу 2026 года. Это стало понятным по результатам матчей национальных сборных в конце марта, когда в квалификационной зоне ОФК (Конфедерации футбола Океании) команде Новой Каледонии, обыгравшей сборную Таити (3:0), удалось выйти в финал отбора.

В решающем матче островитяне прогнозируемо уступили сборной Новой Зеландии (0:3), завоевавшей единственную прямую путевку на ЧМ-2026 от зоны ОФК. Однако благодаря новым принципам квалификационного отбора, сборная Новой Каледонии все еще имеет как минимум теоретические шансы впервые в своей истории квалифицироваться на мундиаль, который в следующем году состоится на полях Канады, Мексики и США. Для этого команде, которую возглавляет 43-летний француз Йоанн Сиданер, нужно будет пройти через межконтинентальные стыковые матчи, которые и определят двух последних участников ЧМ-2026.

Указанные поединки состоятся через год – в марте 2026-го, когда будет завершена квалификация на мундиаль на всех континентах. Для определения двух последних участников ЧМ-2026 проведут специальный межконтинентальный турнир в формате плей-офф с участием шести команд – по одной от АФК (Азия), КАФ (Африка), КОНМЕБОЛ (Южная Америка), и ОФК (Океания), а также двух от КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америки).

Предварительно команды-участницы межконтинентального плей-офф будут проранжированы в соответствии с мировым рейтингом ФИФА, при этом четыре команды, занимающие самые низкие места, поначалу сыграют между собой. Победители встретятся с двумя командами, занимающими самые высокие места в рейтинге, в другой серии матчей на выбывание, победители которых получат право участвовать в чемпионате мира 2026 года.

Так как сборная Новой Каледонии даже в своей зоне ОФК не является лучшей командой в актуальной версии рейтинга ФИФА (89-я позиция у Новой Зеландии, 147-я – у Соломоновых островов, 148-я – у Фиджи, 152-я – у Новой Каледонии), то практически со стопроцентной вероятностью в межконтинентальном плей-офф за право пробиться на ЧМ-2026 этой команде предстоит провести именно два, а не один поединок. Конечно же, если первая игра будет проигранной, то Новая Каледония сразу вылетит и поедет домой…

Примечательно, что Новая Каледония лишь в 2004 году стала членом ФИФА, и впервые принимала участие в отборе на чемпионат мира, начиная с цикла, предваряющего мундиаль-2006. Поэтому для островитян текущий квалификационный турнир чемпионата мира является лишь шестым в истории.

С политической точки зрения этот архипелаг не является полноценным государством, а считается особым административно-территориальным образованием Франции и де-факто находится под управлением верховной власти этой республики в лице президента Эмманюэля Макрона. Представительство Новой Каледонии в политической системе Франции состоит всего из двух сенаторов (из 348) и двух депутатов (из 577). Впрочем, населению островов, очевидно, этого вполне хватает, и оно в большинстве своем не стремится к отделению и провозглашению независимости.

Пляжи Новой Каледонии – одно из райских мест на Земле

По крайней мере, по состоянию на текущий момент, в Новой Каледонии прошло уже четыре референдума, на которых ставился вопрос о независимости от Франции. Первый датирован 13 сентября 1987 года, и он был тотально бойкотирован сторонниками независимости, из-за чего явка на нем составила лишь 59% от всех зарегистрированных избирателей. За независимость тогда проголосовало всего 1,7% пришедших на избирательные участки.

Спустя одиннадцать лет, в 1998-м, было заключено Нумеанское соглашение, предусматривающее, что через 20 лет жители Новой Каледонии получат право провести три референдума по вопросам независимости с разницей в два года каждый. Первый из референдумов состоялся 4 ноября 2018 года. На нем ставился вопрос о «передаче Новой Каледонии государственных полномочий, международного статуса с полной ответственностью, а также организации гражданства». По результатам волеизъявления больше 56% участвующих в голосовании выступили против независимости от Франции, явка на референдуме составила 81%. Примечательно, что права голоса были лишены порядка 17% избирателей, которые родились во Франции и впоследствии переселились жить в Новую Каледонию, что позволяло лучше учесть волю именно коренного населения.

На втором референдуме, который прошел 4 октября 2020 года, против независимости от Франции выступило 53% голосовавших при явке в 85%. За полгода до того референдума на островах прекратили проводить опросы общественного мнения, из-за чего предугадать результаты волеизъявления даже для экспертов было крайне непросто.

Наконец, в декабре 2021 года состоялся третий и финальный референдум, на котором 95% проголосовавших высказались против отделения от Франции и создания независимого государства, хотя явка составила всего 44%. Впоследствии в Новой Каледонии несколько раз (в последний раз – в 2024 году) вспыхивали беспорядки, возникавшие на фоне желания французских властей провести изменения конституции в аспекте предоставления права голоса мигрантам, прибывшим на острова после заключения Нумеанского соглашения.

Что касается непосредственно футбола, то так как Новая Каледония является частью Франции, то все ее граждане имеют французские паспорта. Это позволяет наиболее талантливым игрокам с этих островов претендовать на место в одной из сильнейших национальных сборных европейского континента, и история даже знает футболиста родом из Новой Каледонии, ставшего чемпионом мира в составе «трехцветных». Речь об экс-хавбеке Сампдории, Реала, Мидлсбро и ряда других команд Кристиане Карамбе по прозвищу «Безумная лошадь», который родился на острове Лифу в Новой Каледонии. В 1998 году Карамбе, сыгравший в общей сложности 57 матчей за сборную Франции, стал чемпионом мира, а через два года добавил к этому титулу еще и триумф с «трехцветными» на чемпионате Европы, проходившем в Бельгии и Нидерландах.

Кристиан Карамбе

Аналогичного порядка правила действуют и на клубном уровне. Помимо участия в национальном чемпионате Новой Каледонии, команды архипелага (равно как и других заморских французских территорий) также имеют право ежегодно участвовать в Кубке Франции. В частности, в минувшем сезоне клуб Иенген Спорт из Суперлиги Новой Каледонии вышел в седьмой раунд Кубка Франции, где на своем поле со счетом 0:4 был разбит командой Тьонвиль Лузитанос, которая на тот момент представляла пятый дивизион французского клубного футбола (ныне этот коллектив играет в четвертом дивизионе – Насьональ 2).

В Кубке Франции-2024/25 команды из Новой Каледонии участия не принимали из-за уже упоминавшихся выше беспорядков на территории островов, которые состоялись в минувшем году и забрали жизни не менее 13 человек. Впрочем, с сезона-2025/26, как ожидается, участие новокаледонских коллективов в Кубке Франции возобновится.

Неудивительно, что в сборной Новой Каледонии нет даже мало-мальски известных игроков для болельщиков, включая тех, кто весьма внимательно следит за французским и европейским футболом. До недавнего времени самой знаковой фигурой в этой национальной команде являлся 36-летний вингер Жорж Гоп-Фенепей из французской команды четвертого дивизиона Сен-Приве Сен-Илер. Ранее он успел поиграть за Ле-Ман, Амьен и Труа, а в сборной Новой Каледонии имеет на своем счету 15 забитых мячей в 21 поединке.

Однако буквально накануне поединков против Таити и Новой Зеландии новокаледонским функционерам удалось получить разрешение от ФИФА о смене футбольного гражданства для 29-летнего Джошуа Сотирио – уроженца австралийского Сиднея, который ранее выступал за сборные Австралии U-20 и U-23, но в главной команде страны себя так и не нашел.

Джошуа Сотирио – новая надежда сборной Новой Каледонии

Интересно, что и в матче против Таити, и в поединке с Новой Зеландией Сотирио от первой и до последней минуты просидел на скамье запасных. Очевидно, его будут наигрывать и пробовать делать ставку на его бомбардирские качества (Сотирио – центрфорвард) уже в ближайших товарищеских матчах сборной и в межконтинентальном плей-офф на ЧМ-2026, который уже сейчас выглядит как момент истины в аспекте исторических хроник всего новокаледонского футбола.

Текст: meta.ua