Восстановится ли тройка MSN? Бразилец Неймар намекнул на переезд в Майами

Бразильский форвард Неймар признался, что идея воссоединения с Лионелем Месси и Луисом Суаресом невероятна. Он намекнул, что переход в Интер Майами, где играют его бывшие одноклубники по Барселоне, было бы интересным вариантом продолжения карьеры.

В период с 2014 по 2017 они сформировали легендарную тройку MSN, которая считается одним из самых мощных атакующих трио в истории футбола. Их игра принесла Барселоне немало титулов, в том числе победу в Лиге чемпионов 2014/15.

После перехода из Барселоны в ПСЖ в 2017 году карьера Неймара была полна неожиданных поворотов, в частности, из-за травм. Затем он перешел в клуб Аль-Хиляль из Саудовской Аравии. Несмотря на яркие моменты, травмы мешали бразильцу показать стабильную игру в саудовской лиге, а в последнее время появились слухи о возможном переходе в другой клуб.

Одной из потенциальных команд для Неймара стал Интер Майами, где уже выступают его бывшие партнеры Лионель Месси (присоединившийся в 2023 году) и Луис Суарес (подписанный в 2024 году). В интервью Неймар восторженно отозвался о возможности воссоединения с товарищами по MSN, назвав ее интересной.

Neymar was asked by @CNN if he could come to Inter Miami:



“Obviously, playing again with Messi and Suárez would be incredible.” pic.twitter.com/fsLwhhYNAp