Восстановится ли тройка MSN? Бразилец Неймар намекнул на переезд в Майами
Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар снова могут оказаться в одном клубе
Бразильский форвард Неймар признался, что идея воссоединения с Лионелем Месси и Луисом Суаресом невероятна. Он намекнул, что переход в Интер Майами, где играют его бывшие одноклубники по Барселоне, было бы интересным вариантом продолжения карьеры.
В период с 2014 по 2017 они сформировали легендарную тройку MSN, которая считается одним из самых мощных атакующих трио в истории футбола. Их игра принесла Барселоне немало титулов, в том числе победу в Лиге чемпионов 2014/15.
Неймар: «Играть с Месси и Суаресом снова было бы невероятно. Воссоединение с ними в будущем в Интер Майами могло бы быть интересно».
После перехода из Барселоны в ПСЖ в 2017 году карьера Неймара была полна неожиданных поворотов, в частности, из-за травм. Затем он перешел в клуб Аль-Хиляль из Саудовской Аравии. Несмотря на яркие моменты, травмы мешали бразильцу показать стабильную игру в саудовской лиге, а в последнее время появились слухи о возможном переходе в другой клуб.
Одной из потенциальных команд для Неймара стал Интер Майами, где уже выступают его бывшие партнеры Лионель Месси (присоединившийся в 2023 году) и Луис Суарес (подписанный в 2024 году). В интервью Неймар восторженно отозвался о возможности воссоединения с товарищами по MSN, назвав ее интересной.
Neymar was asked by @CNN if he could come to Inter Miami:— Tom Bogert (@tombogert) January 7, 2025
“Obviously, playing again with Messi and Suárez would be incredible.” pic.twitter.com/fsLwhhYNAp
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