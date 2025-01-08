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  4. Ему не понравился мяч. В EFL ответили на критику Артеты
Англия
08 января 2025, 21:59 |
308
2

Ему не понравился мяч. В EFL ответили на критику Артеты

Английская футбольная лига не понимает претензий наставника лондонцев

08 января 2025, 21:59 |
308
2
Ему не понравился мяч. В EFL ответили на критику Артеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Английская футбольная лига (EFL) отреагировала на обвинения главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты, имевшего претензии к мячу в полуфинальном матче Кубка английской лиги против Ньюкасла (0:2).

«Вместе с Кубком лиги тот же мяч успешно использовался в других главных европейских лигах, в частности, в Серии А, Ла Лиге и трех английских дивизионах.

Все клубы играют с одним и тем же мячом, и мы не получили никаких комментариев подобного характера после ни одного из предыдущих 88 матчей, состоявшихся в этом сезоне Кубка лиги», – говорится в сообщении.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Ньюкаслом» запланирован на пятое февраля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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Ньюкасл Арсенал Лондон Кубок английской лиги по футболу Микель Артета
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 2
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Saar
А ще Артета скаржився, що "м'яч круглий і Арсенал не звик таким грати".
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0
COBA
Він просто не знає приказки про танцюриста і м'ячі, що йому заважають(((
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0
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