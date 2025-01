Ему не понравился мяч. В EFL ответили на критику Артеты

Английская футбольная лига (EFL) отреагировала на обвинения главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты, имевшего претензии к мячу в полуфинальном матче Кубка английской лиги против Ньюкасла (0:2).

«Вместе с Кубком лиги тот же мяч успешно использовался в других главных европейских лигах, в частности, в Серии А, Ла Лиге и трех английских дивизионах.

Все клубы играют с одним и тем же мячом, и мы не получили никаких комментариев подобного характера после ни одного из предыдущих 88 матчей, состоявшихся в этом сезоне Кубка лиги», – говорится в сообщении.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Ньюкаслом» запланирован на пятое февраля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

The EFL have responded to Mikel Arteta claiming the Carabao Cup ball is "tricky". https://t.co/vrx5VEj7sX pic.twitter.com/23Mt6BJ3RN