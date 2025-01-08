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  4. «Он может это делать». Легенда Реала высказался об игре Лунина
Испания
08 января 2025, 21:59 |
466
1

«Он может это делать». Легенда Реала высказался об игре Лунина

Роберто Карлос высоко оценил украинского стража ворот

08 января 2025, 21:59 |
466
1
«Он может это делать». Легенда Реала высказался об игре Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Легендарный бразильский экс-защитник «Реала» Роберто Карлос оценил игру украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина.

По информации Defensacentral, Карлос высоко оценивает игровые качества Андрея. Роберто видят в нем замечательного голкипера, который может конкурировать за место в основе.

В этом сезоне Лунин провел шесть поединков, пропустил восемь голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Роберто Карлос
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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Saar
Ну всьо, Спорт юей розхвалив Луніна (" асист який воротарям не вдавалось зробити 30 років", бо Карлос навряд чи це сказав 🤣🤣) до Золотого м'яча і номера 1 воротаря всіх топових команд, причому одночасно 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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