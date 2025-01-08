«Он может это делать». Легенда Реала высказался об игре Лунина

Легендарный бразильский экс-защитник «Реала» Роберто Карлос оценил игру украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина.

По информации Defensacentral, Карлос высоко оценивает игровые качества Андрея. Роберто видят в нем замечательного голкипера, который может конкурировать за место в основе.

В этом сезоне Лунин провел шесть поединков, пропустил восемь голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.