«Он может это делать». Легенда Реала высказался об игре Лунина
Роберто Карлос высоко оценил украинского стража ворот
Легендарный бразильский экс-защитник «Реала» Роберто Карлос оценил игру украинского голкипера «Реала» Андрея Лунина.
По информации Defensacentral, Карлос высоко оценивает игровые качества Андрея. Роберто видят в нем замечательного голкипера, который может конкурировать за место в основе.
В этом сезоне Лунин провел шесть поединков, пропустил восемь голов и трижды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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