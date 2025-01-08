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08 января 2025, 19:28 | Обновлено 08 января 2025, 19:36
975
4

Два украинца – в десятке самых дорогих игроков мира не из топ-5 чемпионатов

В рейтинг попали Анатолий Трубин и Георгий Судаков

08 января 2025, 19:28 | Обновлено 08 января 2025, 19:36
975
4
Два украинца – в десятке самых дорогих игроков мира не из топ-5 чемпионатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков попали в десятку самых дорогих игроков мира, выступающих не в пяти ведущих чемпионатах Европы.

Рейтинг был составлен Футбольной обсерваторией CIES. Стоимость Трубина составила 54 млн евро. Судаков был оценен на 3 млн евро дешевле.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Виктор Дьокереш (Спортинг) - 74 млн евро
2. Саму Агехова (Порту) - 73 млн евро
3-4. Виктор Осимхен (Галатасарай) - 60 млн евро
3-4. Антониу Силва (Бенфика) - 60 млн евро
5. Анатолий Трубин (Бенфика) - 54 млн евро
6-7. Георгий Судаков (Шахтер) - 51 млн евро
6-7. Малик Тилльман (ПСВ) - 51 млн евро
8. Йоррел Гато (Аякс) - 50 млн евро
9-10. Усман Диоманде (Спортинг) - 48 млн евро
9-10. Зено Дебаст (Спортинг) - 48 млн евро

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Фанькин кот
Дырявофаньтики, как всегда, против. Как баба Яга
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0
Harun Bakircioğlu
Ну так.. у него ж самый большой  ̶х̶у̶  xG, правда только в УПЛ
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0
Pavel_i_CO
Уже 51 млн євро?))) Навіть на трансфермаркет таке не курять
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0
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