Два украинца – в десятке самых дорогих игроков мира не из топ-5 чемпионатов
В рейтинг попали Анатолий Трубин и Георгий Судаков
Украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков попали в десятку самых дорогих игроков мира, выступающих не в пяти ведущих чемпионатах Европы.
Рейтинг был составлен Футбольной обсерваторией CIES. Стоимость Трубина составила 54 млн евро. Судаков был оценен на 3 млн евро дешевле.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Виктор Дьокереш (Спортинг) - 74 млн евро
2. Саму Агехова (Порту) - 73 млн евро
3-4. Виктор Осимхен (Галатасарай) - 60 млн евро
3-4. Антониу Силва (Бенфика) - 60 млн евро
5. Анатолий Трубин (Бенфика) - 54 млн евро
6-7. Георгий Судаков (Шахтер) - 51 млн евро
6-7. Малик Тилльман (ПСВ) - 51 млн евро
8. Йоррел Гато (Аякс) - 50 млн евро
9-10. Усман Диоманде (Спортинг) - 48 млн евро
9-10. Зено Дебаст (Спортинг) - 48 млн евро
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 8 января в 21:00 по Киеву
Предатель Украины показал «невероятные» знания ПДД