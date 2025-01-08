Два украинца – в десятке самых дорогих игроков мира не из топ-5 чемпионатов

Украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков попали в десятку самых дорогих игроков мира, выступающих не в пяти ведущих чемпионатах Европы.

Рейтинг был составлен Футбольной обсерваторией CIES. Стоимость Трубина составила 54 млн евро. Судаков был оценен на 3 млн евро дешевле.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Виктор Дьокереш (Спортинг) - 74 млн евро

2. Саму Агехова (Порту) - 73 млн евро

3-4. Виктор Осимхен (Галатасарай) - 60 млн евро

3-4. Антониу Силва (Бенфика) - 60 млн евро

5. Анатолий Трубин (Бенфика) - 54 млн евро

6-7. Георгий Судаков (Шахтер) - 51 млн евро

6-7. Малик Тилльман (ПСВ) - 51 млн евро

8. Йоррел Гато (Аякс) - 50 млн евро

9-10. Усман Диоманде (Спортинг) - 48 млн евро

9-10. Зено Дебаст (Спортинг) - 48 млн евро