Другие новости08 января 2025, 05:13 |
64
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Читатели Sport.ua определили лучших теннисистов Украины в 2024 году
Признание от фанатов получили Марта Костюк и Виталий Сачко
08 января 2025, 05:13 |
64
0
Читатели Sport.ua определили лучшего теннисиста и лучшую теннисистку Украины в 2024 году.
Признание от болельщиков получили Марта Костюк (WTA 18) и Виталий Сачко (АТР 413).
Опрос фанатов проводился в Telegram-канале «Теніс на Sport.ua».
Лучше теннисистки Украины в предыдущих годах по версии читателей Sport.ua
- 2022 – Ангелина Калинина / Алексей Крутых
- 2023 – Элина Свитолина / Виталий Сачко
Результаты голосования за лучшую теннисистку Украины в 2024 году
Результаты голосования за лучшего теннисиста Украины в 2024 года
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