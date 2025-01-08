Читатели Sport.ua определили лучших теннисистов Украины в 2024 году

Читатели Sport.ua определили лучшего теннисиста и лучшую теннисистку Украины в 2024 году.

Признание от болельщиков получили Марта Костюк (WTA 18) и Виталий Сачко (АТР 413).

Опрос фанатов проводился в Telegram-канале «Теніс на Sport.ua».

Лучше теннисистки Украины в предыдущих годах по версии читателей Sport.ua

2022 – Ангелина Калинина / Алексей Крутых

2023 – Элина Свитолина / Виталий Сачко

Результаты голосования за лучшую теннисистку Украины в 2024 году

Результаты голосования за лучшего теннисиста Украины в 2024 года