Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, какая команда выполнила наибольше длинных передач в УПЛ
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 06:41 | Обновлено 08 января 2025, 07:01
272
0

Стало известно, какая команда выполнила наибольше длинных передач в УПЛ

Черкасская команда ЛНЗ стала лидером рейтинга с 968 пасами

08 января 2025, 06:41 | Обновлено 08 января 2025, 07:01
272
0
Стало известно, какая команда выполнила наибольше длинных передач в УПЛ
УПЛ. ЛНЗ Черкассы

Стало известно, какая команда выполнила наибольше длинных передач в сезоне УПЛ.

Клуб ЛНЗ стал лидером рейтинга УПЛ по количеству длинных пасов.

Черкасская команда в первой части сезона выполнила 968 таких тактических действий.

Топ-5 команд УПЛ по количеству длинных передач:

  • 1. ЛНЗ Черкассы – 968
  • 2. Ворскла Полтава – 956
  • 3. Александрия – 911
  • 4. Полесье Житомир – 886
  • 5. Рух Львов – 883

Данные: Wyscout

По теме:
Александр ДРАМБАЕВ: «У Кривбасса есть все шансы занять самые высокие места»
ФОТО. Тренировка Шахтера. Руки вверх, если хорошо отработал занятие
ФОТО. Тренировка Динамо. Функциональный тест, теннисбол и игровой турнир
статистика рейтинг чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Wyscout
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Футбол | 07 января 2025, 09:46 0
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб

Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Эрик Гарсия могут сменить клубы летом

«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
Футбол | 07 января 2025, 19:58 1
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби
«Дибала не мог этого представить». Журналист – об игре Довбика в дерби

Чаба Санисло похвалил Артема

Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Футбол | 07.01.2025, 08:57
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
ВИДЕО. Ламин Ямал сменил имидж и стал похож на раннего Неймара
Футбол | 08.01.2025, 04:51
ВИДЕО. Ламин Ямал сменил имидж и стал похож на раннего Неймара
ВИДЕО. Ламин Ямал сменил имидж и стал похож на раннего Неймара
Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Футбол | 08.01.2025, 07:18
Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
Терпение лопнуло. Лидер Барселоны окончательно решил покинуть клуб
06.01.2025, 15:57 1
Футбол
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
06.01.2025, 11:19 26
Футбол
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
07.01.2025, 08:19 4
Бокс
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»
06.01.2025, 21:28 9
Бокс
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
07.01.2025, 22:53 6
Футбол
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
06.01.2025, 09:05 13
Бокс
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
07.01.2025, 16:03
Бокс
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
Скончался бывший футболист Динамо и Днепра. Он – отец чемпионки Олимпиады
06.01.2025, 09:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем