Украина. Премьер лига08 января 2025, 06:41 | Обновлено 08 января 2025, 07:01
272
0
Стало известно, какая команда выполнила наибольше длинных передач в УПЛ
Черкасская команда ЛНЗ стала лидером рейтинга с 968 пасами
08 января 2025, 06:41 | Обновлено 08 января 2025, 07:01
272
0
Стало известно, какая команда выполнила наибольше длинных передач в сезоне УПЛ.
Клуб ЛНЗ стал лидером рейтинга УПЛ по количеству длинных пасов.
Черкасская команда в первой части сезона выполнила 968 таких тактических действий.
Топ-5 команд УПЛ по количеству длинных передач:
- 1. ЛНЗ Черкассы – 968
- 2. Ворскла Полтава – 956
- 3. Александрия – 911
- 4. Полесье Житомир – 886
- 5. Рух Львов – 883
Данные: Wyscout
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