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Англия
08 января 2025, 06:12 | Обновлено 08 января 2025, 06:45
81
0

Коуч Ньюкасла: «Мы сделали только половину работы. Второй матч впереди»

Эдди Хау рассказал, как обыграл Арсенал в первой игре 1/2 финала Кубка лиги

08 января 2025, 06:12 | Обновлено 08 января 2025, 06:45
81
0
Коуч Ньюкасла: «Мы сделали только половину работы. Второй матч впереди»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау после победы над «Арсеналом» (2:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги рассказал:

«Это все еще полностью открытое противостояние, и мы совершили только половину работы. Это большая победа для нас – надеюсь, это поможет в предстоящих матчах.

Мы стараемся выигрывать на любом поле и выходить в каждой игре с ощущением, что способны это сделать. На моем месте нужно быть стратегическим и хорошим планом. Второй матч еще впереди, но по состоянию на данный момент он выходит из моего фокуса.

«Александер Исак? Он очень хорошо сыграл в первом тайме и выглядел здорово. Он выглядел невероятно, и я был очень доволен его игрой».

Ответный матч 1/2 финала Кубка лиги «Ньюкасл» и «Арсенал» проведут 5 февраля на домашней арене сорок.

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Николай Степанов Источник: Yahoo Sports
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