Еще одна потеря. Полузащитник Арсенала выбыл из строя на 4–5 недель

17-летний полузащитник Арсенала Итан Нванери получил травму, пополнил лазарет канониров и не сможет помочь команде в ближайших матчах.

Главный тренер лондонского клуба Микель Артета сообщил, что Итан получил мышечное повреждение в матче 20-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:1).

Хавбек канониров пропустит 4–5 недель, пока не завершит реабилитацию.

17-летний Итан Нванери является воспитанником академии Арсенала, к которой он присоединился в 2015 году. В сентябре 2022 года футболист вошел в историю АПЛ, став самым молодым игроком, дебютировавшим в лиге. В поединке против Брентфорда (3:0) Нванери появился на поле в возрасте 15 лет и 181 дня.

В сезоне 2024/25 молодой хавбек провел 18 матчей во всех клубных турнирах и забил 5 голов.

