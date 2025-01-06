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Англия
06 января 2025, 22:07 | Обновлено 06 января 2025, 22:11
376
0

Еще одна потеря. Полузащитник Арсенала выбыл из строя на 4–5 недель

Молодой хавбек канониров Итан Нванери получил травму

06 января 2025, 22:07 | Обновлено 06 января 2025, 22:11
376
0
Еще одна потеря. Полузащитник Арсенала выбыл из строя на 4–5 недель
Getty Images/Global Images Ukraine. Итан Нванери

17-летний полузащитник Арсенала Итан Нванери получил травму, пополнил лазарет канониров и не сможет помочь команде в ближайших матчах.

Главный тренер лондонского клуба Микель Артета сообщил, что Итан получил мышечное повреждение в матче 20-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:1).

Хавбек канониров пропустит 4–5 недель, пока не завершит реабилитацию.

17-летний Итан Нванери является воспитанником академии Арсенала, к которой он присоединился в 2015 году. В сентябре 2022 года футболист вошел в историю АПЛ, став самым молодым игроком, дебютировавшим в лиге. В поединке против Брентфорда (3:0) Нванери появился на поле в возрасте 15 лет и 181 дня.

В сезоне 2024/25 молодой хавбек провел 18 матчей во всех клубных турнирах и забил 5 голов.

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Арсенал Лондон Итан Нванери травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Микель Артета Фабрицио Романо
Николай Степанов Источник: ФК Арсенал Лондон
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