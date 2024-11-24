Нванери стал вторым в списке самых молодых авторов гола в АПЛ

23 ноября состоялся матч 12-го тура английской Премьер-Лиги между Арсеналом и Ноттингем Форестом, который прошел на Эмирейтс. Конечный счет матча – 3:0 в пользу хозяев поля. Голами в этом поединке отметились Букайо Сака, Томас Партей и Итан Нванери.



Благодаря забитому мячу Итан Нванери (17 лет и 247 дней) стал самым молодым автором гола в истории АПЛ после легенды канониров Сеска Фабрегаса (17 лет и 113 дней).



Для Итана матч против Ноттингема стал восьмым в этом сезоне. Учитывая гол в этом матче, на счету молодого таланта 4 гола в этой кампании (1 в АПЛ, 3 в кубке Англии).



Дмитрий БАНАР