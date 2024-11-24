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  4. Нванери стал вторым в списке самых молодых авторов гола в АПЛ
Англия
24 ноября 2024, 01:50 |
28
0

Нванери стал вторым в списке самых молодых авторов гола в АПЛ

Выше английского хавбека расположилась легенда Арсенала

24 ноября 2024, 01:50 |
28
0
Нванери стал вторым в списке самых молодых авторов гола в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Итан Нванери

23 ноября состоялся матч 12-го тура английской Премьер-Лиги между Арсеналом и Ноттингем Форестом, который прошел на Эмирейтс. Конечный счет матча – 3:0 в пользу хозяев поля. Голами в этом поединке отметились Букайо Сака, Томас Партей и Итан Нванери.

Благодаря забитому мячу Итан Нванери (17 лет и 247 дней) стал самым молодым автором гола в истории АПЛ после легенды канониров Сеска Фабрегаса (17 лет и 113 дней).

Для Итана матч против Ноттингема стал восьмым в этом сезоне. Учитывая гол в этом матче, на счету молодого таланта 4 гола в этой кампании (1 в АПЛ, 3 в кубке Англии).

Дмитрий БАНАР

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Итан Нванери Сеск Фабрегас Арсенал Лондон Ноттингем Форест Арсенал - Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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