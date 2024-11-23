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Англия
23 ноября 2024, 19:01 | Обновлено 23 ноября 2024, 19:58
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Арсенал не испытал проблем с лесниками, домашнее фиаско Забарного и Ко

Состоялись пять матчей 14-го тура АПЛ

23 ноября 2024, 19:01 | Обновлено 23 ноября 2024, 19:58
825
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Арсенал не испытал проблем с лесниками, домашнее фиаско Забарного и Ко
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

Сегодня, 23 ноября стартовал 14-й тур чемпионата Англии по футболу 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лондонский «Арсенал» на домашнем поле убедительно обыграл «Ноттингем Форест». Голы забивали Томас Партей, Букайо Сака и Нванери. Александр Зинченко начал матч в запасе и вышел на поле на 67-й минуте.

«Борнмут», за который полный матч провел украинец Илья Забарный, проиграл на домашнем поле «Брайтону».

Полный поединок против «Брентфорда» также провел фулбек «Эвертона» Виталий Миколенко. Хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на поле на 86-й минуте, а матч завершился в сухую ничью.

АПЛ. 14-й тур, 23 ноября.

Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0
Голы: Сака, 15, Партей, 52, Нванери, 86.

Арсенал – Райя, Калафьори (Зинченко, 67), Габриэл, Салиба, Тимбер (Кивер, 88), Мерино, Жоржиньо (Парти, 46), Эдегор (Нванери, 82), Троссард, Габриэл Жезус, Сака (Стерлинг, 83).

Ноттингем Форест – Зельс, Морено (Уильямс, 73), Мурилло, Миленкович, Айна, Домингес (Соса, 63), Уорд-Проуз, Хадсон-Одои, Йейтс, Эланга (Силва, 46), Авонийи (Вуд, 63).

Астон Вилла – Кристал Пэлас – 2:2
Голы: Уоткинс, 36, Баркли, 77 - Сарр, 4, Давенни, 45+1.

Борнмут – Брайтон – 1:2
Голы: Брукс, 90+3 – Педро, 4, Митома, 49.

Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:4
Голы: Ивоби, 20 - Кунья, 31, 87, Гомес, 53, Гедеш, 90+5.

Эвертон – Брентфорд – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Букайо Сака Томас Партей Арсенал Лондон Ноттингем Форест Астон Вилла Кристал Пэлас Борнмут Брайтон Илья Забарный Фулхэм Вулверхэмптон Эвертон Брентфорд Егор Ярмолюк чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Нванери тоже 2007 года рождения, выглядит перспективно малец. 
Арсенал с Эдегором и без два разных Арсенала, вдвоем с Сака уничтожили Ноттингем, которому тут недавно дифирамбы пели.
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