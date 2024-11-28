Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вошел в историю ЛЧ. Голкипер Шахтера установил рекорд по количеству сейвов
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 01:48 | Обновлено 28 ноября 2024, 02:14
558
0

Вошел в историю ЛЧ. Голкипер Шахтера установил рекорд по количеству сейвов

Дмитрий Ризнык 15 раз спас донецкую команду в матче против ПСВ (2:3)

28 ноября 2024, 01:48 | Обновлено 28 ноября 2024, 02:14
558
0
Вошел в историю ЛЧ. Голкипер Шахтера установил рекорд по количеству сейвов
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В этой встрече 25-летний украинский голкипер горняков Дмитрий Ризнык совершил 15 сейвов.

Это лучший показатель в истории еврокубка за один матч. Предыдущий рекорд принадлежал Фернандо Муслере из Галатасарая, который 12 раз спас турецкий коллектив в игре против Реала в ЛЧ 2019/20.

Видеообзор матча ПСВ – Шахтер (3:2)

По теме:
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины простила измену
Не Ризнык. В УЕФА назвали лучшего игрок матча Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Ливерпуль был просто лучше нас»
рекорд сэйвы Фернандо Муслера Дмитрий Ризнык ПСВ ПСВ - Шахтер Шахтер Донецк Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Футбол | 27 ноября 2024, 12:24 13
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ

Вспоминаем начальный этап украинского хавбека в европейском футболе…

ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
Футбол | 27 ноября 2024, 05:15 1
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила

Невеста Криштиану Роналду делится новогодним настроением

Известна оценка Трубина за матч-триллер против Монако в Лиге чемпионов
Футбол | 28.11.2024, 00:17
Известна оценка Трубина за матч-триллер против Монако в Лиге чемпионов
Известна оценка Трубина за матч-триллер против Монако в Лиге чемпионов
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Футбол | 27.11.2024, 23:56
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
Бокс | 27.11.2024, 08:24
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
26.11.2024, 08:56 1
Футбол
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
27.11.2024, 12:31 1
Футбол
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 11
Футбол
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 55
Футбол
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
27.11.2024, 18:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем