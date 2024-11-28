Вошел в историю ЛЧ. Голкипер Шахтера установил рекорд по количеству сейвов
Дмитрий Ризнык 15 раз спас донецкую команду в матче против ПСВ (2:3)
27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ и Шахтер.
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Поединок прошел на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
В этой встрече 25-летний украинский голкипер горняков Дмитрий Ризнык совершил 15 сейвов.
Это лучший показатель в истории еврокубка за один матч. Предыдущий рекорд принадлежал Фернандо Муслере из Галатасарая, который 12 раз спас турецкий коллектив в игре против Реала в ЛЧ 2019/20.
⛔️ Дмитро Різник ⛔️ 15 сейвів ⛔️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 27, 2024
Наш воротар установив рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів у матчі з ПСВ.#Shakhtar #UCL #ПСВШахтар pic.twitter.com/z82gfU7IJx
Видеообзор матча ПСВ – Шахтер (3:2)
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