Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Судейская реформа. Клубы УПЛ провели собрание по арбитражу: что решили
Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 00:46 | Обновлено 16 октября 2025, 01:13
101
0

В Киев состоялось заседание представителей клубов УПЛ

УАФ

15 октября в Киеве состоялось заседание клубов УПЛ, посвященное системе арбитража в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Работа в этом направлении началась в конце января 2025 года после совместного совещания руководства УАФ и Комитета арбитров УАФ с клубами Украинской Премьер-лиги. В мае на рабочей встрече представители УАФ поддержали предложение клубов УПЛ относительно реформ и заимствования передового международного опыта.

А в июле украинская делегация, в которую вошли представители УАФ, УПЛ и клубов УПЛ, посетила штаб-квартиру Немецкого футбольного союза во Франкфурте-на-Майне, где провела встречу с Кнутом Кирхером, одним из двух руководителей DFB Schiri GmbH, отвечающей в Германии за работу арбитров.

Во время этой встречи был изучен и обсужден опыт Германии в вопросах организации арбитража футбольных клубных соревнований.

Выслушав информацию коллег, представители клубов УПЛ единогласно поддержали предложения по модернизации системы футбольного арбитража в Украине по следующим пунктам.

Модернизации системы футбольного арбитража

  • создание организационной структуры, которая будет заниматься вопросами, связанными с арбитражем профессиональных соревнований (возможные учредители – УАФ, УПЛ и ПФЛ)
  • источники финансирования (вопрос требует дополнительной проработки)
  • зоны применения – соревнования профессиональных клубов
  • состав органа управления формируется представителями учредителей
  • количественный состав органа управления (по согласованию с УАФ)
  • функционал органа управления – стратегическое руководство арбитражем профессиональных соревнований и отчетность перед учредителями
  • операционное руководство осуществляется руководителем по согласованию с органом управления согласно его полномочиям
  • список арбитров, обслуживающих матчи соревнований, формируется на основе ежегодной оценки подготовки арбитра и его работы за предыдущий период
  • назначение арбитров на матчи осуществляется органом управления с учетом критериев профессиональной подготовки, физической формы, рейтинга, оценок и опыта
  • учредители согласовывают списки арбитров перед каждым кругом соревнований
  • повышение публичности арбитров (возможность комментировать свои решения после матчей, доступность аудиозаписей разговоров между арбитрами и помощниками VAR и т. п.)
  • внедрение в тестовом режиме объявления арбитрами своих решений после просмотра VAR через стадионные громкоговорители по примеру соревнований, проводимых под эгидой ФИФА.

После обсуждения всех пунктов представители клубов единогласно проголосовали за принятие документа в целом и передачу его в УАФ для дальнейшей проработки и продолжения работы в этом направлении.

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-21 судейство Украинская ассоциация футбола Комитет арбитров УАФ
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
