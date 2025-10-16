Судейская реформа. Клубы УПЛ провели собрание по арбитражу: что решили
В Киев состоялось заседание представителей клубов УПЛ
15 октября в Киеве состоялось заседание клубов УПЛ, посвященное системе арбитража в элитном дивизионе чемпионата Украины.
Работа в этом направлении началась в конце января 2025 года после совместного совещания руководства УАФ и Комитета арбитров УАФ с клубами Украинской Премьер-лиги. В мае на рабочей встрече представители УАФ поддержали предложение клубов УПЛ относительно реформ и заимствования передового международного опыта.
А в июле украинская делегация, в которую вошли представители УАФ, УПЛ и клубов УПЛ, посетила штаб-квартиру Немецкого футбольного союза во Франкфурте-на-Майне, где провела встречу с Кнутом Кирхером, одним из двух руководителей DFB Schiri GmbH, отвечающей в Германии за работу арбитров.
Во время этой встречи был изучен и обсужден опыт Германии в вопросах организации арбитража футбольных клубных соревнований.
Выслушав информацию коллег, представители клубов УПЛ единогласно поддержали предложения по модернизации системы футбольного арбитража в Украине по следующим пунктам.
Модернизации системы футбольного арбитража
- создание организационной структуры, которая будет заниматься вопросами, связанными с арбитражем профессиональных соревнований (возможные учредители – УАФ, УПЛ и ПФЛ)
- источники финансирования (вопрос требует дополнительной проработки)
- зоны применения – соревнования профессиональных клубов
- состав органа управления формируется представителями учредителей
- количественный состав органа управления (по согласованию с УАФ)
- функционал органа управления – стратегическое руководство арбитражем профессиональных соревнований и отчетность перед учредителями
- операционное руководство осуществляется руководителем по согласованию с органом управления согласно его полномочиям
- список арбитров, обслуживающих матчи соревнований, формируется на основе ежегодной оценки подготовки арбитра и его работы за предыдущий период
- назначение арбитров на матчи осуществляется органом управления с учетом критериев профессиональной подготовки, физической формы, рейтинга, оценок и опыта
- учредители согласовывают списки арбитров перед каждым кругом соревнований
- повышение публичности арбитров (возможность комментировать свои решения после матчей, доступность аудиозаписей разговоров между арбитрами и помощниками VAR и т. п.)
- внедрение в тестовом режиме объявления арбитрами своих решений после просмотра VAR через стадионные громкоговорители по примеру соревнований, проводимых под эгидой ФИФА.
После обсуждения всех пунктов представители клубов единогласно проголосовали за принятие документа в целом и передачу его в УАФ для дальнейшей проработки и продолжения работы в этом направлении.
