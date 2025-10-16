Судейская реформа. Клубы УПЛ провели собрание по арбитражу: что решили

15 октября в Киеве состоялось заседание клубов УПЛ, посвященное системе арбитража в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Работа в этом направлении началась в конце января 2025 года после совместного совещания руководства УАФ и Комитета арбитров УАФ с клубами Украинской Премьер-лиги. В мае на рабочей встрече представители УАФ поддержали предложение клубов УПЛ относительно реформ и заимствования передового международного опыта.

А в июле украинская делегация, в которую вошли представители УАФ, УПЛ и клубов УПЛ, посетила штаб-квартиру Немецкого футбольного союза во Франкфурте-на-Майне, где провела встречу с Кнутом Кирхером, одним из двух руководителей DFB Schiri GmbH, отвечающей в Германии за работу арбитров.

Во время этой встречи был изучен и обсужден опыт Германии в вопросах организации арбитража футбольных клубных соревнований.

Выслушав информацию коллег, представители клубов УПЛ единогласно поддержали предложения по модернизации системы футбольного арбитража в Украине по следующим пунктам.

Модернизации системы футбольного арбитража

создание организационной структуры, которая будет заниматься вопросами, связанными с арбитражем профессиональных соревнований (возможные учредители – УАФ, УПЛ и ПФЛ)

источники финансирования (вопрос требует дополнительной проработки)

зоны применения – соревнования профессиональных клубов

состав органа управления формируется представителями учредителей

количественный состав органа управления (по согласованию с УАФ)

функционал органа управления – стратегическое руководство арбитражем профессиональных соревнований и отчетность перед учредителями

операционное руководство осуществляется руководителем по согласованию с органом управления согласно его полномочиям

список арбитров, обслуживающих матчи соревнований, формируется на основе ежегодной оценки подготовки арбитра и его работы за предыдущий период

назначение арбитров на матчи осуществляется органом управления с учетом критериев профессиональной подготовки, физической формы, рейтинга, оценок и опыта

учредители согласовывают списки арбитров перед каждым кругом соревнований

повышение публичности арбитров (возможность комментировать свои решения после матчей, доступность аудиозаписей разговоров между арбитрами и помощниками VAR и т. п.)

внедрение в тестовом режиме объявления арбитрами своих решений после просмотра VAR через стадионные громкоговорители по примеру соревнований, проводимых под эгидой ФИФА.

После обсуждения всех пунктов представители клубов единогласно проголосовали за принятие документа в целом и передачу его в УАФ для дальнейшей проработки и продолжения работы в этом направлении.