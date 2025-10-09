Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Учебно-тренировочный сбор арбитров состоялся в Киеве
Украина. Премьер лига
09 октября 2025, 01:19 | Обновлено 09 октября 2025, 01:25
Учебно-тренировочный сбор арбитров состоялся в Киеве

Сборы провела группа инструкторов под руководством Катерины Монзуль

Учебно-тренировочный сбор арбитров состоялся в Киеве
УАФ. Катерина Монзуль

Учебно-тренировочный сбор судей Украинской Премьер-лиги прошел 6–7 октября в Киеве в Доме футбола. Он был организован Комитетом арбитров Украинской ассоциации футбола.

В программе мероприятия были теоретические занятия, посвященные анализу матчей с участием команд УПЛ, обсуждению работы ассистентов арбитра и рекомендациям по совершенствованию взаимодействия между официальными лицами матча.

Учебный процесс проводила инструкторская группа под руководством председателя Комитета арбитров УАФ Екатерины Монзуль.

Сбор традиционно сочетал теоретическую часть, индивидуальные беседы и анализ игровых эпизодов, что будет способствовать дальнейшему повышению уровня судейства в украинском футболе. После завершения мероприятия все арбитры прошли фитнес-тест.

Украинская Премьер-лига судейские курсы учебно-тренировочные сборы судьи (арбитры) Комитет арбитров УАФ Катерина Монзуль чемпионат Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
