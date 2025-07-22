ФОТО. В Киеве прошел учебно-тренировочный сбор арбитров
Было проведено ряд теоретических и практических занятий
С 15 по 18 июля в столице Украины проходил учебно-тренировочный сбор арбитров и ассистентов арбитра, которые будут работать на матчах Украинской Премьер-лиги в сезоне 2025/26.
Во время сбора, организованного Комитетом арбитров УАФ, была проведена серия теоретических и практических занятий, а также состоялась обязательная сдача фитнес-теста ФИФА.
Программа мероприятия охватывала все ключевые аспекты судейства:
- педагогическое тестирование по Правилам игры и видеотест УЕФА
- изучение психологических аспектов деятельности футбольных арбитров
- рассмотрение вопросов регламента и организационных моментов проведения матчей УПЛ
- индивидуальные теоретические занятия
- анализ современных требований и трактовок ФИФА, УЕФА и УАФ по отдельным игровым эпизодам (игра рукой, единоборства, симуляции, задержки, офсайды и др.)
- ролевые игры с элементами физической подготовки
- ознакомление с изменениями в Правила игры сезона 2025/26
- обсуждение современных требований к работе VAR и анализ функционирования системы VAR на всеукраинских соревнованиях
Особое внимание было уделено повышению стандартов арбитража в соответствии с последними рекомендациями международных институций.
ФОТО. В Киеве прошел учебно-тренировочный сбор арбитров
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дон Чарльз дал совет Дереку Чисоре
Бриан Мбемо покинул «Брентфорд»