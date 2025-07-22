С 15 по 18 июля в столице Украины проходил учебно-тренировочный сбор арбитров и ассистентов арбитра, которые будут работать на матчах Украинской Премьер-лиги в сезоне 2025/26.

Во время сбора, организованного Комитетом арбитров УАФ, была проведена серия теоретических и практических занятий, а также состоялась обязательная сдача фитнес-теста ФИФА.

Программа мероприятия охватывала все ключевые аспекты судейства:

педагогическое тестирование по Правилам игры и видеотест УЕФА

изучение психологических аспектов деятельности футбольных арбитров

рассмотрение вопросов регламента и организационных моментов проведения матчей УПЛ

индивидуальные теоретические занятия

анализ современных требований и трактовок ФИФА, УЕФА и УАФ по отдельным игровым эпизодам (игра рукой, единоборства, симуляции, задержки, офсайды и др.)

ролевые игры с элементами физической подготовки

ознакомление с изменениями в Правила игры сезона 2025/26

обсуждение современных требований к работе VAR и анализ функционирования системы VAR на всеукраинских соревнованиях

Особое внимание было уделено повышению стандартов арбитража в соответствии с последними рекомендациями международных институций.

ФОТО. В Киеве прошел учебно-тренировочный сбор арбитров