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Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 03:15 | Обновлено 22 июля 2025, 04:53
18
0

ФОТО. В Киеве прошел учебно-тренировочный сбор арбитров

Было проведено ряд теоретических и практических занятий

22 июля 2025, 03:15 | Обновлено 22 июля 2025, 04:53
18
0
ФОТО. В Киеве прошел учебно-тренировочный сбор арбитров
УАФ

С 15 по 18 июля в столице Украины проходил учебно-тренировочный сбор арбитров и ассистентов арбитра, которые будут работать на матчах Украинской Премьер-лиги в сезоне 2025/26.

Во время сбора, организованного Комитетом арбитров УАФ, была проведена серия теоретических и практических занятий, а также состоялась обязательная сдача фитнес-теста ФИФА.

Программа мероприятия охватывала все ключевые аспекты судейства:

  • педагогическое тестирование по Правилам игры и видеотест УЕФА
  • изучение психологических аспектов деятельности футбольных арбитров
  • рассмотрение вопросов регламента и организационных моментов проведения матчей УПЛ
  • индивидуальные теоретические занятия
  • анализ современных требований и трактовок ФИФА, УЕФА и УАФ по отдельным игровым эпизодам (игра рукой, единоборства, симуляции, задержки, офсайды и др.)
  • ролевые игры с элементами физической подготовки
  • ознакомление с изменениями в Правила игры сезона 2025/26
  • обсуждение современных требований к работе VAR и анализ функционирования системы VAR на всеукраинских соревнованиях

Особое внимание было уделено повышению стандартов арбитража в соответствии с последними рекомендациями международных институций.

ФОТО. В Киеве прошел учебно-тренировочный сбор арбитров

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судьи (арбитры) учебно-тренировочные сборы Никола Риццоли фото Комитет арбитров УАФ
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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