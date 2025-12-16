Соглашение достигнуто. Реал уже зимой попрощается с игроком линии атаки

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Эндрик зимой перейдет в «Лион». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, уже зимой бразилец перейдет в французский клуб на правах аренд, соглашение между сторонами достигнуто. На это не повлияет даже потенциальная смена тренера мадридского гранда.

В текущем сезоне Эндрик провел всего два матча, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» неожиданно решила подписать вратаря «Реала».