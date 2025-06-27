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Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 22:27 |
1870
0

Клуб Украинской Премьер-лиги заявил о конфликте со скандальным игроком

Президент «Вереса» Иван Надеин недоволен отношением Луана Кампоса

27 июня 2025, 22:27 |
1870
0
Клуб Украинской Премьер-лиги заявил о конфликте со скандальным игроком

Ровенский «Верес» может обратиться в суд из-за конфликта с вингером Луаном Кампосом, у которого 30 июня завершается контракт с клубом. Об этом сообщил президент команды Иван Надеин:

– Первые полгода я был уверен, что это очень качественный игрок. К сожалению, потом... Когда молодой футболист показывает сразу хороший результат, возле него появляются агенты, которые начинают рассказывать сказки. На самом деле он избавил себя от определенных требований. Приехал с лишним весом, не выполнил домашнее задание, которое у него было.

Затем начались попытки как-то, к сожалению, навредить интересам клуба. Наша позиция четкая, мы ее озвучивали: мы свои интересы будем защищать, поэтому у нас с ним все впереди.

– Эти моменты еще продолжаются?

– Да, они еще будут продолжаться. Мы считаем, что они нарушены им лично, и он должен за это ответить. Мы будем обращаться во все возможные органы – и правды добьемся, – рассказал Надеин.

Кампос перебрался в ровенский клуб в августе прошлого года на правах аренды. После 30 июня 23-летний бразилец должен вернуться в состав «Америки», которой принадлежит его контракт.

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Николай Титюк Источник: ФК Верес
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