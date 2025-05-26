Нарушал режим и условия контракта. Верес хочет отказаться от бразильца

Спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда прокомментировал дальнейшее развитие событий с продолжением сотрудничества с бразильцем Луаном Кампосом.

«Мы много молчали, не разглашали детали того, что происходило зимой. Мы дали Луану полное и абсолютное доверие. Время в Вересе – это для него лучший период в карьере. Но он зимой повел себя не лучшим образом - уехал в отпуск в Бразилию, начал получать приглашения от каких-то псевдоагентов, не слушал нас, не проявлял уважения к клубу, который давал ему играть и развиваться.

Луан много раз нарушал спортивный режим. Мы об этом не говорили раньше, потому что обсуждать такие детали по ходу сезона – это нехорошо для атмосферы в коллективе. Ситуация с ним остается открытой. Думаю, мы с Луаном будем разбираться и в определенных инстанциях, у нас есть зафиксированные нарушения условий контракта с его стороны.

Но все я сейчас рассказать не могу. В общем – это нездоровая ситуация. Мы отдали Луану все возможное, а он взамен не проявил никакого уважения к клубу. Возможно, он поумнеет, и мы продолжим сотрудничество. Возможно, все сложится по-другому», – сказал Юрий Габовда.