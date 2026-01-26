Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена нападающего сборной Украины впечатлила своей сексуальностью
Другие новости
26 января 2026, 01:26 |
258
0

ФОТО. Жена нападающего сборной Украины впечатлила своей сексуальностью

Кристина Яремчук впечатлила подписчиков чувственной фотосессией

26 января 2026, 01:26 |
258
0
ФОТО. Жена нападающего сборной Украины впечатлила своей сексуальностью
Instagram. Кристина Яремчук

Жена форварда «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, Кристина Яремчук, опубликовала в Instagram новую фотосессию.

На свежих кадрах Кристина предстала в лаконичном и чувственном образе, сделав акцент на фигуре, естественной красоте и уверенной подаче. Съемка выполнена в студийном стиле и выглядит как полноценный fashion-проект.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Подписчики активно отреагировали на публикацию, оставляя комплименты и отмечая сексуальность, стиль и харизму украинской красавицы.

Жена Яремчука давно является заметной фигурой в lifestyle-пространстве и регулярно привлекает внимание эффектными образами.

По теме:
ФОТО. Девушка звезды Формулы-1 снялась в нижнем белье. Огонь
ФОТО. Почему Бруклин Бекхэм так и не стал профессиональным футболистом
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
фото девушки lifestyle Кристина Яремчук Роман Яремчук Олимпиакос Пирей сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево
Футбол | 25 января 2026, 18:37 14
Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево
Четыре тайма тотальной доминации. Динамо уничтожило Малишево

Команда Костюка куражилась над соперниками в любом составе

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
Футбол | 25 января 2026, 19:51 28
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко

Футболист продлил соглашение с киевлянами

Футболист сборной Украины может перейти в гранд АПЛ. Но легко не будет
Футбол | 26.01.2026, 01:02
Футболист сборной Украины может перейти в гранд АПЛ. Но легко не будет
Футболист сборной Украины может перейти в гранд АПЛ. Но легко не будет
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Футбол | 25.01.2026, 09:48
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Теннис | 25.01.2026, 13:35
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
24.01.2026, 15:22 6
Биатлон
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 30
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
24.01.2026, 09:06 3
Футбол
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
25.01.2026, 18:49 17
Футзал
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
24.01.2026, 08:36 1
Футбол
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем