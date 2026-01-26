ФОТО. Жена нападающего сборной Украины впечатлила своей сексуальностью
Кристина Яремчук впечатлила подписчиков чувственной фотосессией
Жена форварда «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, Кристина Яремчук, опубликовала в Instagram новую фотосессию.
На свежих кадрах Кристина предстала в лаконичном и чувственном образе, сделав акцент на фигуре, естественной красоте и уверенной подаче. Съемка выполнена в студийном стиле и выглядит как полноценный fashion-проект.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Подписчики активно отреагировали на публикацию, оставляя комплименты и отмечая сексуальность, стиль и харизму украинской красавицы.
Жена Яремчука давно является заметной фигурой в lifestyle-пространстве и регулярно привлекает внимание эффектными образами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Костюка куражилась над соперниками в любом составе
Футболист продлил соглашение с киевлянами