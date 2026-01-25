Ярмолюк догонит Лужного по количеству сыгранных матчей в АПЛ
Это достижение покорилось полузащитнику Брентфорда в 21 год!
Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк сыграет 81-й матч в АПЛ.
Произойдет это в поединке 23-го тура, в котором Брентфорд будет принимать на своем поле Ноттингем Форест.
21-летний полузащитник по количеству сыгранных матчей среди украинцев в Премьер-Лиге теперь делит третье место с Олегом Лужным, в свое время также сыгравшим 81 матч в турнире.
Впереди Ярмолюка в рейтинге украинских гвардейцев в АПЛ всего двое: Александр Зинченко (150) и Виталий Миколенко (129).
Матчи украинцев в АПЛ (с учетом матча Брентфорд – Ноттингем Форест)
- 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
- 129 – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 81 – Олег Лужный (75 – Арсенал, 6 – Вулвергемптон)
- 81 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 78 – Илья Забарный (Борнмут)
- 66 – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед)
- 59 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
- 53 – Михаил Мудрик (Челси)
- 48 – Андрей Шевченко (Челси)
- 27 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
- 3 – Александр Евтушок (Ковентри Сити)
