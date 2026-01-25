Ярмолюк догонит Лужного по количеству сыгранных матчей в АПЛ

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк сыграет 81-й матч в АПЛ.

Произойдет это в поединке 23-го тура, в котором Брентфорд будет принимать на своем поле Ноттингем Форест.

21-летний полузащитник по количеству сыгранных матчей среди украинцев в Премьер-Лиге теперь делит третье место с Олегом Лужным, в свое время также сыгравшим 81 матч в турнире.

Впереди Ярмолюка в рейтинге украинских гвардейцев в АПЛ всего двое: Александр Зинченко (150) и Виталий Миколенко (129).

Матчи украинцев в АПЛ (с учетом матча Брентфорд – Ноттингем Форест)