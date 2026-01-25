Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
25 января 2026, 15:39 | Обновлено 25 января 2026, 15:40
Ярмолюк догонит Лужного по количеству сыгранных матчей в АПЛ

Это достижение покорилось полузащитнику Брентфорда в 21 год!

25 января 2026, 15:39 | Обновлено 25 января 2026, 15:40
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк сыграет 81-й матч в АПЛ.

Произойдет это в поединке 23-го тура, в котором Брентфорд будет принимать на своем поле Ноттингем Форест.

21-летний полузащитник по количеству сыгранных матчей среди украинцев в Премьер-Лиге теперь делит третье место с Олегом Лужным, в свое время также сыгравшим 81 матч в турнире.

Впереди Ярмолюка в рейтинге украинских гвардейцев в АПЛ всего двое: Александр Зинченко (150) и Виталий Миколенко (129).

Матчи украинцев в АПЛ (с учетом матча Брентфорд – Ноттингем Форест)

  • 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
  • 129 – Виталий Миколенко (Эвертон)
  • 81 – Олег Лужный (75 – Арсенал, 6 – Вулвергемптон)
  • 81 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 78 – Илья Забарный (Борнмут)
  • 66 – Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед)
  • 59 – Сергей Ребров (Тоттенхэм Хотспур)
  • 53 – Михаил Мудрик (Челси)
  • 48 – Андрей Шевченко (Челси)
  • 27 – Андрей Воронин (Ливерпуль)
  • 3 – Александр Евтушок (Ковентри Сити)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд Егор Ярмолюк Олег Лужный Александр Зинченко Виталий Миколенко Илья Забарный Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Михаил Мудрик Андрей Шевченко Андрей Воронин Александр Евтушок статистика
Сергей Турчак Источник: Instagram
