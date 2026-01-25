С Ярмолюком. Обнародованы стартовые составы на матч Брентфорд – Ноттингем
Поединок 23-го тура АПЛ стартует в 16:00 по киевскому времени
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе своей команды на поединок с «Ноттингем Форест».
Матч 23-го тура чемпионата Англии пройдет на стадионе «Брентфорд Комьюнити» Начало встречи запланировано на 16:00 по Киеву.
«Брентфорд» после 22 сыгранных матчей Английской Премьер-лиги располагается на восьмом месте, имея в своем активе 33 балла. «Ноттингем Форест» с 20 очками – 17-й.
Стартовые составы на матч Брентфорд – Ноттингем Форест:
