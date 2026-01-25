Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. С Ярмолюком. Обнародованы стартовые составы на матч Брентфорд – Ноттингем
Англия
25 января 2026, 15:04 | Обновлено 25 января 2026, 15:08
С Ярмолюком. Обнародованы стартовые составы на матч Брентфорд – Ноттингем

Поединок 23-го тура АПЛ стартует в 16:00 по киевскому времени

С Ярмолюком. Обнародованы стартовые составы на матч Брентфорд – Ноттингем
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе своей команды на поединок с «Ноттингем Форест».

Матч 23-го тура чемпионата Англии пройдет на стадионе «Брентфорд Комьюнити» Начало встречи запланировано на 16:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

«Брентфорд» после 22 сыгранных матчей Английской Премьер-лиги располагается на восьмом месте, имея в своем активе 33 балла. «Ноттингем Форест» с 20 очками – 17-й.

Стартовые составы на матч Брентфорд – Ноттингем Форест:

Ярмолюк догонит Лужного по количеству сыгранных матчей в АПЛ
Кристал Пэлас не побеждает Челси с 2017 года. Сколько насчитывает серия?
АРТЕТА о Де Дзерби: «Он невероятно хорошо развивает молодых талантов»
Егор Ярмолюк Брентфорд Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
