Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 14:27
Экс-вратарь сборной Украины: «Почему Динамо медлит с дебютом Суркиса?»

В УПЛ Динамо, пожалуй, не успеет наверстать упущенное

Экс-вратарь сборной Украины: «Почему Динамо медлит с дебютом Суркиса?»
Илья Близнюк

Бывший вратарь национальной сборной Украины Илья Близнюк в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, чем ему запомнилась первая половина сезона, поделился ожиданиями от турнирных раскладов на финише чемпионата УПЛ:

– Прошлой осенью довольно неожиданно «выстрелили» середняки. Убежден, что никто не ожидал, что «зимним» чемпионом станет ЛНЗ, прыгнул выше головы «Кривбасс», которому многие эксперты предрекали борьбу за выживание.

– Чем вы объясняете уверенное продвижение этих команд?

– Прежде всего, качественной работой тренеров. В частности, мне импонирует, что руководитель черкасчан Виталий Пономарев делает ставку на коллективные действия, все должны работать на команду.

– ЛНЗ сможет выдержать взятый темп и замахнуться на чемпионский титул?

– Думаю, что первым на финише все же будет «Шахтер», у которого состав более сбалансированный, да и возможности для усиления более мощные. А ЛНЗ и «Полесье» будут определять, кто будет выше на пьедестале почета.

– А в целом, как вам уровень чемпионата?

– Посредственный. На это есть объективные и субъективные причины. Все же, в стране война.

– Можно ли надеяться, что команды, которые неудачно провели первую половину сезона, докажут, что их отступление случайное?

– Как по мне, динамовцам Киева не удастся наверстать упущенное. То же можно сказать и о львовских «Карпатах», которые не оправдали надежд. Что касается «Александрии», то ее отступление можно было предвидеть, но не в такой степени.

Хотя вспоминается, что в свой первый сезон работы с этой командой у Руслана Ротаня также далеко не все получалось. Однако клубное руководство продолжало ему доверять и не прогадало: в прошлом году «горожане» финишировали вторыми. Возможно, и преемнику Ротаня – молодому тренеру Кириллу Нестеренку еще повезет исправить положение, тем более что он может воспользоваться советами опытного Владимира Шарана, возглавляющего «Александрию-2». Конечно, речь идет о сохранении «прописки» в элите.

– Кого-то из участников чемпионата можете назвать открытием сезона?

– Нет, чтобы кто-то чем-то поразил – такого не было.

– Тогда о игроках вашего амплуа – вратарях, как оцениваете их подготовку?

– Отечественная вратарская школа подтвердила свой высокий уровень. Важно, что тренеры смело доверяют молодым киперам. Мне понравились действия на последнем рубеже Дениса Марченко из «Оболони», Назара Домчака из «Карпат». Удивляет, почему в «Динамо» медлят с дебютом Вячеслава Суркиса, который неоднократно доказывал свою надежность.

– Если «Шахтер» – фаворит в чемпионской гонке, то кто не избежит прямого вылета из элиты?

– Конечно, худшие шансы у «Полтавы». Но кого-то преждевременно хоронить с моей стороны было бы некорректно. Вспоминается, в свое время, когда мне – молодому тренеру доверили возглавить элитный «Ильичевец», который находился на «дне» турнирной таблицы, то многие специалисты предсказывали ему понижение в классе. Были бессонные ночи в поисках неиспользованных резервов для улучшения игры, изнурительная работа на тренировках, и нам все-таки удалось избежать вылета. Поэтому желаю той же «Полтаве» бороться до конца и вернуть интригу в соперничестве среди аутсайдеров. Для «горожан» еще не все потеряно.

Думаю, что весной очень многое будет зависеть от того, как проявят себя тренерские штабы, у которых уже не будет права на ошибку.

Ранее стали известны планы «Динамо» во время зимней паузы.

По теме:
Бывший футболист Динамо оказался не нужен Карпатам. Есть вариант в УПЛ
Карпаты представят нового тренера, которому будет помогать украинский штаб
Под руководством Костюка. Стали известны планы Динамо во время зимней паузы
Динамо Киев Вячеслав Суркис Илья Близнюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
