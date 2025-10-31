Турецкий гранд заинтересовался украинским защитником

Турецкий «Галатасарай» проявлял интерес к украинскому центральному защитнику «Трабзонспора» Арсению Батагову.

В настоящий момент единственный левоногий защитник в составе «Галатасарая» – Абдюлькерим Бардакчи. Поэтому клуб ищет усиление на эту позицию. В частности, «львы» интересовались Арсением Батаговым, но дальнейшего развития эта тема пока не получила.

Однако ожидается, что в зимнее трансферное окно «Галатасарай» подпишет левоногого центрального защитника.

В текущем сезоне Батагов провел 10 матчей за «Трабзонспор» в турецкой Суперлиге. Transfermarkt оценивает 23-летнего центрбека в 7 млн евро.