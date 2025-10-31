Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Турецкий гранд заинтересовался украинским защитником
Турция
31 октября 2025, 15:28
Турецкий гранд заинтересовался украинским защитником

Арсений Батагов привлек внимание «Галатасарая»

Турецкий гранд заинтересовался украинским защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Турецкий «Галатасарай» проявлял интерес к украинскому центральному защитнику «Трабзонспора» Арсению Батагову.

В настоящий момент единственный левоногий защитник в составе «Галатасарая» – Абдюлькерим Бардакчи. Поэтому клуб ищет усиление на эту позицию. В частности, «львы» интересовались Арсением Батаговым, но дальнейшего развития эта тема пока не получила.

Однако ожидается, что в зимнее трансферное окно «Галатасарай» подпишет левоногого центрального защитника.

В текущем сезоне Батагов провел 10 матчей за «Трабзонспор» в турецкой Суперлиге. Transfermarkt оценивает 23-летнего центрбека в 7 млн евро.

Галатасарай Трабзонспор Арсений Батагов трансферы чемпионат Турции по футболу
Иван Чирко Источник: Fotospor
Комментарии 2
ivankondrat96
З Галатасараєм поки без конкретики. Але Батагов, думаю, скоро залишить Трабзонспор
Ответить
0
Galushka_na_maximalkah
Давно пора
Ответить
0
