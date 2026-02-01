Украинское дерби в Израиле. Ермаков пропустил от земляка в матче 5 голами
«Маккаби» Хайфа дома по-футбольному перестреляла «Ирони»
31 января в рамках 21-го тура чемпионата Израиля состоялось украинское дерби в матче «Маккаби» Хайфа – «Ирони» Тверия.
С первых минут в составе «Маккаби» вышел украинский вратарь Георгий Ермаков, тогда как в стартовом составе «Ирони» было сразу двое украинцев: Станислав Беленький и Даниэль Джулани.
Поединок на арене «Сэмми Офер» в Хайфе завершился результативной победой хозяев со счетом 3:2.
К голевой перестрелке приложился украинский защитник Джулани, который на 63-й минуте забил мяч и огорчил своего соотечественника из другой команды.
Чемпионат Израиля. 21-й тур, 31 января
«Маккаби» Хайфа – «Ирони» Тверия – 3:2
Голы: Меламед, 23, Саеф, 36, Горре, 82 – Хабибалла, 5, Джулани, 63
Удаление: Терег, 90
