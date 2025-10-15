Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ

Футболист «Динамо» Владислав Бленуце подтвердил, что задонатил на Вооруженные силы Украины свою зарплату, показав чек на сумму в 700 тысяч гривен.

«Переезд в Украину дался мне непросто, прежде всего психологически. Меня обвиняли в том, что я не определился со своей позицией.

Месяц назад я публично заявил о поддержке Вооруженных Сил Украины, и теперь хочу доказать, что сказал это искренне. Я не стремлюсь к одобрению или признанию – делаю это от сердца и горжусь этим», – написал румынский нападающий.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.