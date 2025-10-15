Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Украина. Премьер лига
15 октября 2025, 07:29
15

Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ

Футболист показал чек на 700 тысяч гривен

15 Comments
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Футболист «Динамо» Владислав Бленуце подтвердил, что задонатил на Вооруженные силы Украины свою зарплату, показав чек на сумму в 700 тысяч гривен.

«Переезд в Украину дался мне непросто, прежде всего психологически. Меня обвиняли в том, что я не определился со своей позицией.

Месяц назад я публично заявил о поддержке Вооруженных Сил Украины, и теперь хочу доказать, что сказал это искренне. Я не стремлюсь к одобрению или признанию – делаю это от сердца и горжусь этим», – написал румынский нападающий.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
chehcr7rm
Тут сказати тільки дякую
Ответить
+17
Dynamo1927
Молодец! 
Ответить
+16
Андрій Заліщук
Ну молодець, виправився не на словах, а на ділі!
Ответить
+15
ViAn
Машина теж потягне на тисяч 300-400. Тому задонатив щіро. Молодець.
Ответить
+9
sania
Тепер чекаємо такого ж від Срни.
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
oleksan751
Вау, питань немає- тепер патріот!
Ответить
+5
Егор Коваленко
мля, человек донатит на армию - и еще комиссию должен платить; дно какое-то
Ответить
+1
Рижик
Правильно зробили, що на ЗСУ відправили гроші. ЗСУ наша гордість, і вони щодня ризикують своїм життям, захищаючи нашу країну. Але всім зрозуміло, що цей хлопчина відкуповується, щоб його почали сприймати вболівальники, ну цього не станеться. Васильович зараз у труні перевертається з цього всього
Ответить
0
Puck Futin
Тепер треба позакривати роти всяким коментаторам, на кшталт бебехів і золотогірських, щоб свої висери залишили при собі.
 P.S. Не за темою. Вчора дуже обурило чергове коментування Збірної, в черговий раз один із коментаторів  почав молоть типу "Цю атаку створили гравці Шахтаря..." і т.д.
 Питання, якого біса ці мавпи щоразу, коли грає Збірна, виділяють приналежність?
 І ще, на Бленуце гавкають з першого матчу, чому жодного разу не чути було хейта у бік когось із штольні? Там саме сепарів цілий заповідник. Скільки втекли звідти на болота загальновідомо
Ответить
0
Falko
Й одразу вся донецько-харківська свора (разом зі співчуваючими, якщо кого забув), що єхидничала на попередній гілці, різко затихарилася під віником.
І ще. Ви там скани просили? Ось вам скан від лега Динамо. Тепер на алаверди чекаємо на скани від легів Шахти і Двадцять п'ятих - ось приблизний списочок:
Іраклі Азарові
Дієго Арройо
Педро Енріке
Алла Грам
Марлон
Вінісіус Тобіас
Аліссон
Ізаке
Невертон
Педріньо
Лукас Ферейра
Марлон Гомес
Лассіна Траоре
Лука Мейреллес
Кауан Еліас
Егінальдо,
а також
Арі Моура
Ермір Рашиця
Батон Заберґя
Крістіан Мба
Пітер Ітодо.
А ну, дєткі, хто перший (нє, вже не перший) задонатить на ЗСУ? Тут ваші фани зачекалися сканів.
Ответить
-1
Руслан Панченко
Спектакль для лохов. Через месяц шарий переобуеться и скинет миллион, так что ему всё простить и ковровые дорожки в Киеве стелить и с хлебом солью встречать
Ответить
-7
Demid Romanchik
Індульгенції..Середні віка.
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
Фанаты Бленуце
Чудесный поступок сделал наш кумир.
И это Влад Бленуце, он всей семьёй за Соловьёва и русский мир.
Ответить
-15
