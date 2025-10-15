Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Футболист показал чек на 700 тысяч гривен
Футболист «Динамо» Владислав Бленуце подтвердил, что задонатил на Вооруженные силы Украины свою зарплату, показав чек на сумму в 700 тысяч гривен.
«Переезд в Украину дался мне непросто, прежде всего психологически. Меня обвиняли в том, что я не определился со своей позицией.
Месяц назад я публично заявил о поддержке Вооруженных Сил Украины, и теперь хочу доказать, что сказал это искренне. Я не стремлюсь к одобрению или признанию – делаю это от сердца и горжусь этим», – написал румынский нападающий.
Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.
P.S. Не за темою. Вчора дуже обурило чергове коментування Збірної, в черговий раз один із коментаторів почав молоть типу "Цю атаку створили гравці Шахтаря..." і т.д.
Питання, якого біса ці мавпи щоразу, коли грає Збірна, виділяють приналежність?
І ще, на Бленуце гавкають з першого матчу, чому жодного разу не чути було хейта у бік когось із штольні? Там саме сепарів цілий заповідник. Скільки втекли звідти на болота загальновідомо
І ще. Ви там скани просили? Ось вам скан від лега Динамо. Тепер на алаверди чекаємо на скани від легів Шахти і Двадцять п'ятих - ось приблизний списочок:
Іраклі Азарові
Дієго Арройо
Педро Енріке
Алла Грам
Марлон
Вінісіус Тобіас
Аліссон
Ізаке
Невертон
Педріньо
Лукас Ферейра
Марлон Гомес
Лассіна Траоре
Лука Мейреллес
Кауан Еліас
Егінальдо,
а також
Арі Моура
Ермір Рашиця
Батон Заберґя
Крістіан Мба
Пітер Ітодо.
А ну, дєткі, хто перший (нє, вже не перший) задонатить на ЗСУ? Тут ваші фани зачекалися сканів.
И это Влад Бленуце, он всей семьёй за Соловьёва и русский мир.