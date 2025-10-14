Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Украина. Премьер лига
14 октября 2025, 16:23 |
2071
13

Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо

Биловар утверждает, что тот перевел средства на помощь ВСУ

14 октября 2025, 16:23 |
2071
13 Comments
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Защитник «Динамо» Кристиан Биловар рассказал, как потратил свою первую зарплату в киевском клубе новичок Владислав Бленуце.

«Когда он только присоединился к команде во время паузы на матчи сборных, начали появляться новости о его TikTok и странице жены. Сначала к нему относились с настороженностью, ведь он не сразу высказал свою позицию по поводу пророссийских высказываний.

Но когда он четко заявил, что поддерживает Украину и наших военных, а первую зарплату полностью перечислил на нужды ВСУ, отношение к нему в команде изменилось», — сказал Беловар.

Ранее Бленуце вляпался в скандал — Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в TikTok.

По теме:
Защитник Динамо рассказал, как сообщил Суркису об отношениях с его дочерью
Андерсон РИБЕЙРО: «У нас были две ошибки, и мы пропустили два гола»
Кристиан БИЛОВАР: «Ярмоленко лучше знает, как нужно играть на моей позиции»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце Вооруженные силы Украины Кристиан Биловар
Дмитрий Олейник Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Футбол | 13 октября 2025, 20:17 67
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном

Поединок стартует в 21:45 по Киеву

Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14 октября 2025, 07:07 3
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»

У аргентинца испорчены отношения с Лапортой

Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Футбол | 13.10.2025, 23:42
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро
Футбол | 14.10.2025, 11:13
Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро
Вновь швейцарская модель? УЕФА не устраивает система отбора на ЧМ и Евро
САБО – о звезде сборной Украины: «Он не знает, что ему делать с мячом!»
Футбол | 14.10.2025, 17:06
САБО – о звезде сборной Украины: «Он не знает, что ему делать с мячом!»
САБО – о звезде сборной Украины: «Он не знает, что ему делать с мячом!»
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фанаты Бленуце
Чудесный поступок сделал наш кумир.
И это Влад Бленуце, он всей семьёй за Соловьёва и русский мир.
Ответить
+2
SHN
А в каментах собрались мега донатчики
Ответить
+1
Bulba_sumkin
Короч, тут вопили раньше что зарплата - зарплатой, а бонусы - бонусами (что является основной частью дохода) И дынамовские боты говорили что в этом нету ничего плохого. Внимание вопрос! Перевел зарплату (официальная, насколько я помню, которую официально показывало дыка до 22 года, была в пределах 20к гривен) или бонусы которые платят с офшора Newport или Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd? Но и даже на официальную хотелось бы увидеть пруф о переводе. А то мы знаем уже, сначала у нас все законно, а потом мы 17 пар незадекларированных пар швейцарских элитных часов через границу в трусах пытаемся провезти)) 
Ответить
+1
Оберст
Пафосные клоуны☝️
Ответить
0
AK.228
Все 20 тысяч гривен 
Ответить
0
Richard Lewis
"Вірю, вірю. Я повірив"
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
easterly
Прочитав заголовок. Зразу зрозуміло, що там буде проісходіть. Зайшов, щоб впевнитися. І точно - не прогадав))). Шабаш притрушених колорадів . Буггаггааа - жгітє ісчо!!! Іпать ви палитеся - пердаки аж лускаються
Ответить
-1
Bulba_sumkin
А на які саме потреби, якому підрозділу, коли, і власне скільки він перевів? Є хоч якийсь чек, квитанція, звіт? А то дуже схоже на притулянта і стернюха, які жодного звіту не показали) Це якось нагадує супутник притули, який наче є, але який ніхто ніколи не бачив)) Цирк
Ответить
-1
MrStepanovM .
брехня дешева...навіть не вигадав куда саме "на підтримку"...може Фонд Суркіса?
Ответить
-3
MaximusOne
Забулили хлопця... прям як на початку 90х.
Ответить
-4
Lulinnha
Биловар: Играю  в ДК за миску супа потому что я зять... 
Ответить
-7
An124_Ukr
Да да да ))) всі повірили в цю дікуху )) 
Особливо від тупака Біловара - це чути дуже смішно )))
Ответить
-8
Популярные новости
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 242
Футбол
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
12.10.2025, 19:52 6
Футбол
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 8
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
12.10.2025, 20:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем