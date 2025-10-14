Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо

Защитник «Динамо» Кристиан Биловар рассказал, как потратил свою первую зарплату в киевском клубе новичок Владислав Бленуце.

«Когда он только присоединился к команде во время паузы на матчи сборных, начали появляться новости о его TikTok и странице жены. Сначала к нему относились с настороженностью, ведь он не сразу высказал свою позицию по поводу пророссийских высказываний.

Но когда он четко заявил, что поддерживает Украину и наших военных, а первую зарплату полностью перечислил на нужды ВСУ, отношение к нему в команде изменилось», — сказал Беловар.

Ранее Бленуце вляпался в скандал — Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в TikTok.