  Легенда Динамо отреагировал на информацию, что он жестоко избил человека
24 января 2026, 03:02
Легенда Динамо отреагировал на информацию, что он жестоко избил человека

Михайличенко опроверг подобное

Легенда Динамо отреагировал на информацию, что он жестоко избил человека
ФК Динамо. Алексей Михайличенко

Наджие Аметова сообщила об инциденте с участием бывшего главного тренера киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Алексея Михайличенко.

Журналистка утверждала, что экс-динамовец избил сантехника, но Михайличенко в агрессивной форме опроверг эту информацию в общении с журналистом.

Журналист: Здравствуйте, Алексей, хотел задать вопрос, здесь в новостях пишут, что вы избили сантехника, я хотел спросить, что это вообще такое.

Михайличенко: Это кто такое пишет, вы больной человек?

Журналист: Ну вот только что в интернете написали.

Михайличенко: Я даже не знаю, что на это ответить...

Журналист: Ну хорошо, значит, такого не было, я тогда извиняюсь...

Отмечается, что в конце разговора легенда «Динамо» бросил трубку.

Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
