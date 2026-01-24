Легенда Динамо отреагировал на информацию, что он жестоко избил человека
Михайличенко опроверг подобное
Наджие Аметова сообщила об инциденте с участием бывшего главного тренера киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Алексея Михайличенко.
Журналистка утверждала, что экс-динамовец избил сантехника, но Михайличенко в агрессивной форме опроверг эту информацию в общении с журналистом.
Журналист: Здравствуйте, Алексей, хотел задать вопрос, здесь в новостях пишут, что вы избили сантехника, я хотел спросить, что это вообще такое.
Михайличенко: Это кто такое пишет, вы больной человек?
Журналист: Ну вот только что в интернете написали.
Михайличенко: Я даже не знаю, что на это ответить...
Журналист: Ну хорошо, значит, такого не было, я тогда извиняюсь...
Отмечается, что в конце разговора легенда «Динамо» бросил трубку.
