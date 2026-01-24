Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский голеадор теперь будет играть за резервную команду Жироны
Испания
24 января 2026, 07:22
Украинский голеадор теперь будет играть за резервную команду Жироны

Пищур усилит «Жирону Б»

Украинский голеадор теперь будет играть за резервную команду Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пищур-младший

Украинский форвард Александр Пищур вскоре присоединится к испанской «Жироне».

По информации местных СМИ, футболист должен усилить «Жирону Б», но клуб не исключает возможности привлечения Пищура к первой команде на тренировках и матчах, в зависимости от потребностей главного тренера Мичела Санчеса.

Из-за травм Абеля и Стуани наставник часто задействовал молодежных игроков, таких как Аранго, который стал основным в «Жироне Б». Подписание Пищура позволит команде получить дополнительного форварда для балансировки игры в обоих составах, не нарушая структуры клуба.

Жирона Александр Пищур-младший чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Олийченко
