Украинский голеадор теперь будет играть за резервную команду Жироны

Украинский форвард Александр Пищур вскоре присоединится к испанской «Жироне».

По информации местных СМИ, футболист должен усилить «Жирону Б», но клуб не исключает возможности привлечения Пищура к первой команде на тренировках и матчах, в зависимости от потребностей главного тренера Мичела Санчеса.

Из-за травм Абеля и Стуани наставник часто задействовал молодежных игроков, таких как Аранго, который стал основным в «Жироне Б». Подписание Пищура позволит команде получить дополнительного форварда для балансировки игры в обоих составах, не нарушая структуры клуба.