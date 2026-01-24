Украинский голеадор теперь будет играть за резервную команду Жироны
Пищур усилит «Жирону Б»
Украинский форвард Александр Пищур вскоре присоединится к испанской «Жироне».
По информации местных СМИ, футболист должен усилить «Жирону Б», но клуб не исключает возможности привлечения Пищура к первой команде на тренировках и матчах, в зависимости от потребностей главного тренера Мичела Санчеса.
Из-за травм Абеля и Стуани наставник часто задействовал молодежных игроков, таких как Аранго, который стал основным в «Жироне Б». Подписание Пищура позволит команде получить дополнительного форварда для балансировки игры в обоих составах, не нарушая структуры клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб поздравил игрока с днем рождения
Михайличенко вляпался в скандал