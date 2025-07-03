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  4. МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 21:30 |
1441
0

МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»

Артем выделил Валентина Белькевича

03 июля 2025, 21:30 |
1441
0
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
УАФ. Артем Милевский

Бывший игрок «Динамо» Артем Милевский назвал лучшего футболиста в истории киевского клуба.

«Белькевич тоже из Минска, как и я, мы даже когда-то снимали квартиру в одном доме. У него когда-то был автомобиль SL 55, он меня всегда подвозил.

Для моего отца Белькевич всегда был эталоном, ведь он белорус, да и вообще он был замечательным человеком. Он навсегда остался в моем сердце.

Для меня Белькевич, даже не Шевченко, не Ребров, главная легенда «Динамо», – сказал Милевский.

Ранее бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский поделился эмоциями от финального матча Кубка Украины, где донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо». По мнению Артема киевляне лучше провели этот матч.

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Валентин Белькевич Артем Милевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник
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