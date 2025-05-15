Артем МИЛЕВСКИЙ: «Динамо выглядело на голову сильнее Шахтера»
Форварду больше понравилась игра киевского клуба
Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский поделился эмоциями от финального матча Кубка Украины, где донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо».
– Артем, что скажешь по игре?
– Сначала настроение было вау, а потом недоразумение и непонимание. Шахтер забил чуть ли не с первого удара по воротам. Я такого не припомню. Динамо полностью контролировало игру, было очень сосредоточенным и собранным.
Даже в начале второго тайма я был уверен, что Киев спокойно закроет эту игру и будет где-то 2:0. Но Шахтеру просто удалось забить случайный гол. Смотрю, как Шахтер радуется после победы – все в очках, а-ля Ямаль. Но Динамо выглядело на голову сильнее. Шахтер выиграл Кубок, а в выходные Динамо станет чемпионом.
Александр Караваев не забил решающий 11-метровый в послематчевой серии, что позволило донецкому Шахтеру стать обладателем Кубка Украины по итогам сезона 2024/25.
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