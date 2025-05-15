Артем МИЛЕВСКИЙ: «Динамо выглядело на голову сильнее Шахтера»

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский поделился эмоциями от финального матча Кубка Украины, где донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо».

– Артем, что скажешь по игре?

– Сначала настроение было вау, а потом недоразумение и непонимание. Шахтер забил чуть ли не с первого удара по воротам. Я такого не припомню. Динамо полностью контролировало игру, было очень сосредоточенным и собранным.

Даже в начале второго тайма я был уверен, что Киев спокойно закроет эту игру и будет где-то 2:0. Но Шахтеру просто удалось забить случайный гол. Смотрю, как Шахтер радуется после победы – все в очках, а-ля Ямаль. Но Динамо выглядело на голову сильнее. Шахтер выиграл Кубок, а в выходные Динамо станет чемпионом.

Александр Караваев не забил решающий 11-метровый в послематчевой серии, что позволило донецкому Шахтеру стать обладателем Кубка Украины по итогам сезона 2024/25.