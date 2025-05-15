Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
Кубок Украины
15 мая 2025, 12:53 | Обновлено 15 мая 2025, 13:16
5169
4

Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером

Виктор поддержал Александра Караваева

15 мая 2025, 12:53 | Обновлено 15 мая 2025, 13:16
5169
4
Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на незабитый удар Александра Караваева в серии пенальти финального матча за Кубок Украины, где «бело-синие» проиграли «Шахтеру».

– Что скажете о незабитом решающем ударе Караваева с точки?

– Для меня это не удивительно. Караваев забивал много важных голов за Динамо и тут пришел ответ – удача от него отвернулась. В футболе всегда так случается, – сказал Леоненко.

Именно Александр Караваев не забил решающий 11-метровый в послематчевой серии, что позволило донецкому Шахтеру стать обладателем Кубка Украины по итогам сезона 2024/25.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на незабитый пенальти Александра Караваева.

По теме:
Мастерство и опыт. Воробей назвал главного героя в финале Кубка Украины
ФОТО. Шахтер презентовал особенную одежду на День вышиванки
Экс-игрок Шахтера: «Ярмоленко точно не помешает Динамо в следующем сезоне»
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Александр Караваев Шахтер - Динамо Киев Виктор Леоненко
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(81)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Футбол | 15 мая 2025, 08:17 6
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал

Украинец готов перейти в «Челси»

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 15 мая 2025, 10:05 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Футбол | 15.05.2025, 08:57
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Другие виды | 15.05.2025, 12:15
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Порту сделает предложение о трансфере полузащитника сборной Украины
Футбол | 15.05.2025, 12:50
Порту сделает предложение о трансфере полузащитника сборной Украины
Порту сделает предложение о трансфере полузащитника сборной Украины
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
Ну хтось мав промахнутися коли вже це було критично важливим. Перед ним Криськів міг взагалі не попасти в самі ворота. Якщо вже "всі" знали що буде серія пенальті, і можливо пять гравців з кожної команди не вирішать хто сильніший, залишалось прогнозувати на якому ударі все може вирішитись. Якщо коментатори зразу після фінального свистка сказали що гравці Динамо (і не тільки очевидно) дуже знесилені, навряд чи могло дойти до 11:10.
Ответить
0
Первый Среди Равных
В тому що Караваєв не забив - велика заслуга Різника. Про це чомусь майже ніхто не говорить. Пробив Караваєв нормально. 
Ответить
0
sportik.ua
Аналітика рівня - Бог.
Ответить
-1
Alexander Киев
Кара топ! Дякую за Кубок, а особливо за скуління диркачів, це найбільший кайф коли  вони плачуть
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
14.05.2025, 10:02
Футбол
Реал нашел вратаря, которым заменит и Лунина, и Куртуа
Реал нашел вратаря, которым заменит и Лунина, и Куртуа
13.05.2025, 12:47 1
Футбол
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
Барселона составила список из восьми футболистов, которые не нужны клубу
13.05.2025, 19:35 6
Футбол
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
14.05.2025, 08:04
Бокс
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
«Она заставила меня». Соболенко прокомментировала победу над Костюк в Риме
13.05.2025, 13:35 5
Теннис
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Пейтон Стернс. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2025, 17:00 32
Теннис
ЧМ по хоккею. Яркая победа Латвии, Германия выиграла третий матч
ЧМ по хоккею. Яркая победа Латвии, Германия выиграла третий матч
13.05.2025, 20:01 1
Хоккей
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
Останавливаться не собирается. Винисиус – полноценный владелец Атлетика
14.05.2025, 11:07 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем