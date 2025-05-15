Леоненко пояснил, почему Караваев не забил пенальти в матче с Шахтером

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на незабитый удар Александра Караваева в серии пенальти финального матча за Кубок Украины, где «бело-синие» проиграли «Шахтеру».

– Что скажете о незабитом решающем ударе Караваева с точки?

– Для меня это не удивительно. Караваев забивал много важных голов за Динамо и тут пришел ответ – удача от него отвернулась. В футболе всегда так случается, – сказал Леоненко.

Именно Александр Караваев не забил решающий 11-метровый в послематчевой серии, что позволило донецкому Шахтеру стать обладателем Кубка Украины по итогам сезона 2024/25.

Ранее главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на незабитый пенальти Александра Караваева.